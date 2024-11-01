Катя Марголис навлекла на себя гнев российской оппозиции, потому что считает, что все россияне несут моральную ответственность за развязанную Путиным войну, пишет этнолог Аймар Венцель (СДПЭ).
Мнение ⟩ Женщина, которая сильно раздражает российских оппозиционеров
Катя Марголис - российская художница-эмигрантка, проживающая в Венеции, но с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной она стала более известна как писательница. Причем Марголис пишет не столько о России, сколько о российской оппозиции и немного о российской культуре.
Все началось с постов в Facebook, затем последовали статьи в русскоязычных оппозиционных медиа, и в какой-то момент Катя оказалась везде, где «хорошие русские» проявляли активность устно, письменно, графически или даже в стихотворной форме. О Марголис пишутся оскорбительные статьи, создаются мемы, а один известный оппозиционный поэт даже посвятил ей издевательское стихотворение. Этой осенью я встречался с Катей в Эстонии, мы пили кофе. Она сама до сих пор озадачена интенсивностью всей этой негативной агрессивной реакции, которую вызывают ее тексты.
Я не думаю, что тексты Марголис суперхорошие, сверханалитические и эпохальные (она и сама так не считает). Однако Катя поднимает темы, табуированные в нынешней российской оппозиции. Она пишет о вещах, о которых «хорошие русские» любят помалкивать, а когда эти темы всплывают, то боятся их как огня. И это причина, по которой от Марголис на сегодняшней арене российской оппозиции (думаю, такое выражение вполне уместно использовать) многие шарахаются, как от огня.
Уже в 2022 году Марголис начала смело писать о том, что все граждане Российской Федерации, независимо от их отношения к Владимиру Путину или войне, несут моральную ответственность за преступления страны, паспорт которой они носят в кармане. В то время россияне всех мастей активно сетовали на то, что многие университеты западного мира (во главе с Тартуским) разрывают отношения с российскими научными учреждениями, выдача виз гражданам России все более ограничивается, а где-то бойкотируются и российские деятели культуры. Такая несправедливость сплотила как лояльно, так и оппозиционно настроенных россиян, и лишь малая часть россиян посчитала, что такой подход вполне оправдан.
Чувствительнее всего россияне относятся, наверное, к критике нормализации войны. В России люди ходят в театры, на открытия художественных выставок и на книжные ярмарки, изо всех сил стараясь игнорировать войну.
Отсюда один шаг до следующей темы, которая до сих пор объединяет большинство российских оппозиционеров: выставление себя жертвой путинского режима. Марголис стала первой, кто подвергла резкой критике мантру «Война для нас такая же катастрофа, как и для украинцев», утверждая, что нельзя сравнивать гибнущих под бомбами украинцев с россиянами, живущими в вынужденной эмиграции. Именно высмеивание такой роли жертвы вызывает у многих оппозиционеров крайне негативную реакцию.
Недавно был опубликован фотопроект, в рамках которого российские политбеженцы позировали с самым важным для них предметом, который они привезли с собой с родины - для кого-то это была ракетка для настольного тенниса, для кого-то свитер. В угаре общего взаимного сочувствия никому не понравилось заявление Кати о том, что у украинцев зачастую нет шансов спасти что-либо, кроме своей жизни и жизни своих близких.
Чувствительнее всего россияне относятся, наверное, к критике нормализации войны. В России люди ходят в театры, на открытия художественных выставок и на книжные ярмарки, изо всех сил стараясь игнорировать войну. Эта «обычная жизнь» с поэтическими вечерами в хипстерских кафе и художественными выставками продолжается и в эмиграции. Уверенность Марголис в том, что россияне не имеют морального права закрывать глаза на преступления своей армии против человечности и восхищаться фотографиями заката, не нравится вообще никому.
Интересно, что ненависть к Марголис не угасает. В 2022 году эмоции были накалены до предела, и в антипутинских кругах люди сильно ругались друг с другом. Сейчас страсти улеглись, но не вокруг Марголис. Каждый ее комментарий на Facebook или статья на странице «Радио Свобода» до сих пор вызывает либо яростные, либо издевательские комментарии. Причем последние обычно довольно плоские.
Например, недавно в Facebook я переписывался с Андреем Кузичкиным, который в самом начале беседы сразу же перевел разговор на Марголис, охарактеризовав ее как «экзальтированную даму», «канонический пример глупости» и «полезную идиотку Путина». Видимо, что-то Марголис делает правильно. У нее около 50 000 подписчиков в Facebook, а ее посты порой получают сотни одобрительных комментариев. Неладно что-то в Датском королевстве.