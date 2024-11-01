Мнение Женщина, которая сильно раздражает российских оппозиционеров

Катя Марголис - российская художница-эмигрантка, проживающая в Венеции, но с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной она стала более известна как писательница. Причем Марголис пишет не столько о России, сколько о российской оппозиции и немного о российской культуре.

Все началось с постов в Facebook, затем последовали статьи в русскоязычных оппозиционных медиа, и в какой-то момент Катя оказалась везде, где «хорошие русские» проявляли активность устно, письменно, графически или даже в стихотворной форме. О Марголис пишутся оскорбительные статьи, создаются мемы, а один известный оппозиционный поэт даже посвятил ей издевательское стихотворение. Этой осенью я встречался с Катей в Эстонии, мы пили кофе. Она сама до сих пор озадачена интенсивностью всей этой негативной агрессивной реакции, которую вызывают ее тексты.

Я не думаю, что тексты Марголис суперхорошие, сверханалитические и эпохальные (она и сама так не считает). Однако Катя поднимает темы, табуированные в нынешней российской оппозиции. Она пишет о вещах, о которых «хорошие русские» любят помалкивать, а когда эти темы всплывают, то боятся их как огня. И это причина, по которой от Марголис на сегодняшней арене российской оппозиции (думаю, такое выражение вполне уместно использовать) многие шарахаются, как от огня.