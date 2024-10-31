Футбольному клубу «Курессааре» придется до конца сезона справляться в Премиум-лиге без своего капитана Мяртена Паюнурма, поскольку он дисквалифицирован на две игры за неприличный жест.
Футболист, показавший арбитру средний палец, дисквалифицирован до конца сезона
Паюнурм продемонстрировал неподобающее поведение во время прошедшего на выходных матча 34-го тура с таллиннской «Флорой»: показал по среднему пальцу обеих рук главному арбитру матча Кристьяну-Эрику Ляэне. Это произошло после того, как арбитр отменил после пересмотра VAR ничейный гол «Курессааре».
Хотя поначалу арбитр не заметил этого жеста, ему сообщили о нем в перерыве. И когда главный судья убедился в этом, пересмотрев VAR снова, сразу же после начала второго тайма он показал Паюнурма красную карточку.
Это значит, что капитан «Курессааре» так или иначе не выйдет на матч 35-го тура Премиум-лиги, а сегодня стало ясно, что дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза назначила Паюнурму дополнительное наказание (+1 матч дисквалификации), что, в свою очередь, значит, что в этом году защитник больше не выйдет на матчи высшей лиги.
В конце ноября Паюнурм снова сможет выйти на поле за «Курессааре» в 1/8 финала Кубка Типнера, где «Викинги» сразятся либо с Пайде, либо с таллиннской «Флорой».
Паюнурм выразил сожаление по поводу своих действий и еще раз извинился перед всеми любителями футбола. «Мой жест был сделан не с целью оскорбить кого-либо конкретно, это было крайне неудачное и глупое выражение эмоций, вызванных отменой гола. Могу обещать, что такая ситуация с моей стороны больше не возникнет», - сказал он в комментарии на портале «Куресааре».