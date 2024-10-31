Футболист, показавший арбитру средний палец, дисквалифицирован до конца сезона

Паюнурм продемонстрировал неподобающее поведение во время прошедшего на выходных матча 34-го тура с таллиннской «Флорой»: показал по среднему пальцу обеих рук главному арбитру матча Кристьяну-Эрику Ляэне. Это произошло после того, как арбитр отменил после пересмотра VAR ничейный гол «Курессааре».

Хотя поначалу арбитр не заметил этого жеста, ему сообщили о нем в перерыве. И когда главный судья убедился в этом, пересмотрев VAR снова, сразу же после начала второго тайма он показал Паюнурма красную карточку.

Это значит, что капитан «Курессааре» так или иначе не выйдет на матч 35-го тура Премиум-лиги, а сегодня стало ясно, что дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза назначила Паюнурму дополнительное наказание (+1 матч дисквалификации), что, в свою очередь, значит, что в этом году защитник больше не выйдет на матчи высшей лиги.

В конце ноября Паюнурм снова сможет выйти на поле за «Курессааре» в 1/8 финала Кубка Типнера, где «Викинги» сразятся либо с Пайде, либо с таллиннской «Флорой».

Паюнурм выразил сожаление по поводу своих действий и еще раз извинился перед всеми любителями футбола. «Мой жест был сделан не с целью оскорбить кого-либо конкретно, это было крайне неудачное и глупое выражение эмоций, вызванных отменой гола. Могу обещать, что такая ситуация с моей стороны больше не возникнет», - сказал он в комментарии на портале «Куресааре».