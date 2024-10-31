Предприниматель: Эстония находится в логистическом тупике

По мнению коммерческого директора DB Schenker в Северной и Восточной Европе Янека Саареокса, учитывая то, что транзит с востока на запад прекратился из-за действий восточного соседа, а транзита с севера на юг до завершения Rail Baltica еще нет, мы сейчас находимся в наихудшем из четырех сценариев, который был составлен 10 лет назад, а именно – в логистическом тупике, пишут «Деловые ведомости».