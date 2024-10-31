По мнению коммерческого директора DB Schenker в Северной и Восточной Европе Янека Саареокса, учитывая то, что транзит с востока на запад прекратился из-за действий восточного соседа, а транзита с севера на юг до завершения Rail Baltica еще нет, мы сейчас находимся в наихудшем из четырех сценариев, который был составлен 10 лет назад, а именно – в логистическом тупике, пишут «Деловые ведомости».
Предприниматель: Эстония находится в логистическом тупике
Десять лет назад Ассоциация логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) совместно с тогдашним Логистическим кластером Эстонии и директором Эстонского института исследований будущего Таллиннского университета Эриком Терком организовали обсуждение, в ходе которого были сформированы четыре возможных сценария будущего для эстонского логистического сектора к 2030 году.
Эти сценарии были озаглавлены следующим образом: «Светло-голубой HUB», «Северный шелковый путь», «Сценарий осторожного человека» и «Жизнь в логистическом тупике».
Первый из них был самым оптимистичным, а последний – самым пессимистичным. В обсуждениях участвовал и Янек Саареокс, по словам которого на сегодняшний день Эстония движется к самому негативному сценарию.
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