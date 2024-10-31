Коронавирус не пройдет: водитель автобуса блокировал доступ к передним сиденьям

Во время эпидемии COVID водители автобусов компании Atko, чтобы отделиться от пассажиров, блокировали доступ к передним сиденьям с помощью резиновых стяжек для фиксации груза. С учетом высокого риска для здоровья водителей в то время это было понятно и оправдано.