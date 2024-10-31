Во время эпидемии COVID водители автобусов компании Atko, чтобы отделиться от пассажиров, блокировали доступ к передним сиденьям с помощью резиновых стяжек для фиксации груза. С учетом высокого риска для здоровья водителей в то время это было понятно и оправдано.
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Коронавирус не пройдет: водитель автобуса блокировал доступ к передним сиденьям
В последние недели в двух автобусах, курсирующих по одному из уездных маршрутов в Вильяндимаа, передние сиденья вновь оказались блокированы резиновыми стяжками, жалуются пассажиры.
По словам регионального руководителя Atko Bussiliinid Каупо Хауканымма, доступ к сиденьям самовольно перекрывал водитель, дабы не заразиться коронавирусом от пассажиров.