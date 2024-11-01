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Юрий Кочинев Во время Первой мировой войны император сумел предотвратить финансовый коллапс, удастся ли Путину сделать то же самое?

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Российский император Николай II (слева) и король Британской империи Георг V приходились друг другу двоюродными братьями и являлись потомками королевы Виктории. Король Георг V дал британской королевской династии фамилию Виндзор, до этого она была немецкой - Саксен-Кобург-Гота.
Российский император Николай II (слева) и король Британской империи Георг V приходились друг другу двоюродными братьями и являлись потомками королевы Виктории. Король Георг V дал британской королевской династии фамилию Виндзор, до этого она была немецкой - Саксен-Кобург-Гота. Фото: Rights Managed
  • В 1916 году российская экономика была переведена на военные рельсы
  • Также была осуществлена предвоенная программа вооружения
  • На тот момент властям удалось предотвратить в России экономический спад и финансовый коллапс

Первую мировую войну (1914-1918) в России называли Второй Отечественной войной, Великой войной или Германской войной. С российской стороны фронт тянулся от Балтийского до Черного моря. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» появился в Российской империи в 1914 году, пишет военный историк Юрий Кочинев.

К началу войны личный состав русской армии насчитывал 1,4 миллиона человек. По военным расходам того времени Германская империя обходила Россию. В пересчете на рубли военные расходы Германии достигали в общей сложности 925 миллионов рублей, в то время как у России, занимавшей второе место, этот показатель составлял 826 миллионов рублей. На разгроме россиян в летних боях 1915 года сказался дефицит вооружения и боеприпасов. 10 августа 1915 года в России было создано Особое совещание по обороне, в которое входили государственные чиновники, генералы и лично император. Этот орган взял на себя ответственность за производство вооружений, которая до этого лежала на военном министерстве. Для ведения окопной войны требовалось большое количество снарядов и колючей проволоки. В октябре 1915 года в России было произведено 90 000 снарядов, а в январе 1916 года этот показатель вырос до 191 400 снарядов.

До Первой мировой войны в России были самые низкие налоги в мире. 80 процентов средств, поступавших в государственную казну, составляли косвенные налоги, а также акцизы и таможенные пошлины. В августе 1914 года император Николай II ввел запрет на продажу алкоголя до конца войны. Этот шаг вместе со снижением таможенных пошлин, которое произошло в это же время, лишил государственную казну существенных поступлений. Возникли трудности и со сбором прямых налогов, поскольку значительная часть крестьянства не могла исправно платить налоги, потому что мужчины трудоспособного возраста были призваны в армию и отправлены на фронт.

В 1916 году императорское правительство приняло решение о введении с ноября принудительной реквизиции ржи в 31 губернии. Благодаря этому решению власти надеялись собрать 700 миллионов пудов ржи, но собрали только 305 миллионов. Из этого количества вывезти удалось только 62 процента реквизированного зерна, потому что железнодорожный транспорт не работал должным образом. Россия несла большие потери в позиционной войне. К 1917 году на фронте пало более двух миллионов русских мужчин, ранеными российская армия потеряла пять миллионов и два миллиона - пленными. Военные действия поглотили в общей сложности 25 процентов государственного достояния империи.

Если в 1913 году российская военная промышленность выпустила продукции на 49,6 миллиона рублей, что составляло 26,2 процента всей промышленной продукции, то в 1916 году стоимость этой продукции возросла уже до 327,4 миллиона и составила 65,6 процента всей промышленной продукции. За время войны общий объем российского промышленного производства увеличился на 22 процента.

К 1916 году экономика и производство в России были переведены на военные рельсы, а также была реализована предвоенная программа вооружения. Начали выпускаться отечественные легковые автомобили, бронетехника и самолеты. Валовой доход тяжелой промышленности, связанной с военным производством, вырос на 300 процентов. В военной промышленности производительность труда на одного рабочего увеличилась на 27,4 процента. В производстве вооружений этот показатель возрос на 75,7 процента. В России во время войны свои позиции укрепило местное банковское дело, и отечественные банки вытеснили с российского рынка иностранные.

Подводя итог, можно констатировать, что, несмотря на трудности в финансовой сфере и других отраслях, российские власти того времени сумели предотвратить экономический спад и финансовый коллапс. После событий марта 1917 года, которые впоследствии начали называть Февральской революцией, Россия под управлением Временного правительства столкнулась с полным финансовым крахом, что в свою очередь привело к цепочке событий, которые стали причиной Октябрьской революции.

Нынешнее правительство России утвердило проект госбюджета на ближайшие два года. В 2025 году этот проект предусматривает 13,2 триллиона рублей на военные расходы. Сумеет ли правительство Путина предотвратить финансовый коллапс во время нынешней войны - покажет ближайшее будущее.

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