В 1916 году императорское правительство приняло решение о введении с ноября принудительной реквизиции ржи в 31 губернии. Благодаря этому решению власти надеялись собрать 700 миллионов пудов ржи, но собрали только 305 миллионов. Из этого количества вывезти удалось только 62 процента реквизированного зерна, потому что железнодорожный транспорт не работал должным образом. Россия несла большие потери в позиционной войне. К 1917 году на фронте пало более двух миллионов русских мужчин, ранеными российская армия потеряла пять миллионов и два миллиона - пленными. Военные действия поглотили в общей сложности 25 процентов государственного достояния империи.

Если в 1913 году российская военная промышленность выпустила продукции на 49,6 миллиона рублей, что составляло 26,2 процента всей промышленной продукции, то в 1916 году стоимость этой продукции возросла уже до 327,4 миллиона и составила 65,6 процента всей промышленной продукции. За время войны общий объем российского промышленного производства увеличился на 22 процента.

К 1916 году экономика и производство в России были переведены на военные рельсы, а также была реализована предвоенная программа вооружения. Начали выпускаться отечественные легковые автомобили, бронетехника и самолеты. Валовой доход тяжелой промышленности, связанной с военным производством, вырос на 300 процентов. В военной промышленности производительность труда на одного рабочего увеличилась на 27,4 процента. В производстве вооружений этот показатель возрос на 75,7 процента. В России во время войны свои позиции укрепило местное банковское дело, и отечественные банки вытеснили с российского рынка иностранные.

Подводя итог, можно констатировать, что, несмотря на трудности в финансовой сфере и других отраслях, российские власти того времени сумели предотвратить экономический спад и финансовый коллапс. После событий марта 1917 года, которые впоследствии начали называть Февральской революцией, Россия под управлением Временного правительства столкнулась с полным финансовым крахом, что в свою очередь привело к цепочке событий, которые стали причиной Октябрьской революции.

Нынешнее правительство России утвердило проект госбюджета на ближайшие два года. В 2025 году этот проект предусматривает 13,2 триллиона рублей на военные расходы. Сумеет ли правительство Путина предотвратить финансовый коллапс во время нынешней войны - покажет ближайшее будущее.