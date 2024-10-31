Инфляция в Эстонии ускоряется

По данным Департамента статистики, потребительские цены в Эстонии в октябре выросли на 4,5% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. По сравнению с сентябрем цены выросли на 0,8%. Впрочем, год назад инфляция в Эстонии составляла 4,9%.

Но в сентябре этого года показатель был 3% при том, что в еврозоне в сентябре 2024 года потребительские цены увеличились на 1,8% в годовом выражении. По уточненным данным Евростата, годовая инфляция в сентябре по сравнению с августом замедлилась на 0,5 процентных пункта в еврозоне и составила 1,7%, а в ЕС в целом снизилась на 0,3 процентных пункта до 2,1%.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина недавно заявил, что экономика Эстонии в последние годы показывает худшие результаты по сравнению с многими другими странами Европы и даже мира. Основной причиной экономических трудностей Эстонии является быстрый рост цен. В текущих ценах экономика не сокращалась, что означает, что в евро экономика Эстонии росла, но быстрая инфляция замедлила этот рост, пояснял Мертсина.