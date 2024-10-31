Выручка от продаж медиагруппы AS Ekspress Grupp, акции которой котируются на Таллиннской фондовой бирже, в третьем квартале нынешнего года выросла на два процента, однако при этом чистая прибыль концерна резко снизилась.
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Прибыль Ekspress Grupp резко снизилась
Выручка от продаж Ekspress Grupp за третий квартал 2024 года выросла на два процента до 16,8 млн евро, говорится в квартальном промежуточном отчете концерна.
При этом чистая прибыль Ekspress Grupp за третий квартал составила 0,3 миллиона евро, что на 0,6 миллиона меньше, чем в прошлом году.