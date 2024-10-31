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Прибыль Ekspress Grupp резко снизилась

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Фото: Erlend Štaub

Выручка от продаж медиагруппы AS Ekspress Grupp, акции которой котируются на Таллиннской фондовой бирже, в третьем квартале нынешнего года выросла на два процента, однако при этом чистая прибыль концерна резко снизилась.

Выручка от продаж Ekspress Grupp за третий квартал 2024 года выросла на два процента до 16,8 млн евро, говорится в квартальном промежуточном отчете концерна.

При этом чистая прибыль Ekspress Grupp за третий квартал составила 0,3 миллиона евро, что на 0,6 миллиона меньше, чем в прошлом году.

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