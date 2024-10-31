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Фото В центре Риги демонтировали памятник Барклаю-де-Толли

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Снос памятника Барклаю-де-Толли в центре Риги
Снос памятника Барклаю-де-Толли в центре Риги Фото: Vilnis Ķirsis/X

Прошедшей ночью на Эспланаде в центре Риги была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая-де-Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

Также был убран с Эспланады постамент, на котором стоял памятник.

Рижская дума приняла решение о демонтаже памятника 16 октября этого года. Против демонтажа голосовали депутаты от «Согласия», Русского союза Латвии и депутат от «Честь служить Риге» Наталия Абола. Воздержались депутаты от «Для развития Латвии» и «Честь служить Риге», а отсутствовали Игорь Соломатин («Согласие») и независимый депутат Яков Плинер.

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Видео: Пикет против сноса памятника Барклая-де-Толли

Национальное управление по культурному наследию не возражало против переноса постамента памятника. Администрация отметила, что он не является памятником культуры, охраняемым государством, но имеет культурную и историческую ценность, поэтому его разрушение недопустимо.

Сама статуя после демонтажа будет возвращена Гомбергу.

Фото: Протест против сноса статуи Барклая-де-Толли

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