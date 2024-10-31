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Eesti Energia закончила третий квартал с убытком

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Eesti Energia.
Eesti Energia. Фото: Postimees/Scanpix Baltics

Неконкурентоспособность сланцевой энергетики отрицательно сказалась на результатах коммерческой деятельности Eesti Energia. Такое заявление сделала сама компания.

Прибыль от продаж концерна Eesti Energia за девять месяцев достигла 1,3 миллиарда евро, а нормализованная чистая прибыль 191 миллиона евро. В третьем квартале концерн заработал 388 миллионов евро прибыли от продаж и 5,6 миллиона евро нормализованного чистого убытка.

Финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм пояснила, что хотя третий квартал концерн закончил с небольшим убытком, рост бизнеса на зарубежных рынках принес высокие результаты. «Из 1,3 миллиарда евро прибыли от продаж концерна почти две трети было получено за пределами Эстонии, и сегодня объем электроэнергии, проданной в Латвии, Литве и Польше, уже более чем в два раза больше, чем в Эстонии», - сказала Тамм.

По ее словам, на результаты негативно влияют, в частности, старые сланцевые электростанции, постоянные расходы которых в третьем квартале составили более 10 миллионов евро, но которые очень редко выходят на рынок. Также влияние оказали более низкие цены на электроэнергию на рынке стран Балтии и Польши, а также на глобальном рынке жидкого топлива.

При этом новые ветряные и солнечные парки увеличили производство возобновляемой энергии на пятую часть.

В третьем квартале концерн Eesti Energia произвел 689 гигаватт-часов электроэнергии, что на 21% больше, чем в прошлом году. На долю возобновляемой электроэнергии пришлось 53% производства электроэнергии, или 362 гигаватт-часа, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Мы достигли той точки в производстве электроэнергии в концерне, когда наши производственные мощности возобновляемой энергии приближаются к управляемым мощностям. Однако, поскольку управляемые производственные мощности редко выходят на рынок, на долю возобновляемой электроэнергии уже приходится более половины общего объема производства электроэнергии», - пояснила Тамм.

Из-за роста цен на электроэнергию, вызванного сбоем в работе Estlink-2, управляемые мощности по производству электроэнергии чаще выходили на рынок, а объем производства составил 327 гигаватт-часов, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Мы видим, что при низком уровне производства возобновляемой энергии в странах Балтии по-прежнему нет замены дорогостоящим сланцевым электростанциям. К сожалению, эти станции могут выходить на рынок только в более длительные периоды высоких цен, поскольку сланцевым станциям не хватает гибкости, чтобы реагировать на краткосрочные колебания цен», - говорит Тамм.

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