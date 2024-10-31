Eesti Energia закончила третий квартал с убытком

Прибыль от продаж концерна Eesti Energia за девять месяцев достигла 1,3 миллиарда евро, а нормализованная чистая прибыль 191 миллиона евро. В третьем квартале концерн заработал 388 миллионов евро прибыли от продаж и 5,6 миллиона евро нормализованного чистого убытка.

Финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм пояснила, что хотя третий квартал концерн закончил с небольшим убытком, рост бизнеса на зарубежных рынках принес высокие результаты. «Из 1,3 миллиарда евро прибыли от продаж концерна почти две трети было получено за пределами Эстонии, и сегодня объем электроэнергии, проданной в Латвии, Литве и Польше, уже более чем в два раза больше, чем в Эстонии», - сказала Тамм.

По ее словам, на результаты негативно влияют, в частности, старые сланцевые электростанции, постоянные расходы которых в третьем квартале составили более 10 миллионов евро, но которые очень редко выходят на рынок. Также влияние оказали более низкие цены на электроэнергию на рынке стран Балтии и Польши, а также на глобальном рынке жидкого топлива.

При этом новые ветряные и солнечные парки увеличили производство возобновляемой энергии на пятую часть.

В третьем квартале концерн Eesti Energia произвел 689 гигаватт-часов электроэнергии, что на 21% больше, чем в прошлом году. На долю возобновляемой электроэнергии пришлось 53% производства электроэнергии, или 362 гигаватт-часа, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Мы достигли той точки в производстве электроэнергии в концерне, когда наши производственные мощности возобновляемой энергии приближаются к управляемым мощностям. Однако, поскольку управляемые производственные мощности редко выходят на рынок, на долю возобновляемой электроэнергии уже приходится более половины общего объема производства электроэнергии», - пояснила Тамм.

Из-за роста цен на электроэнергию, вызванного сбоем в работе Estlink-2, управляемые мощности по производству электроэнергии чаще выходили на рынок, а объем производства составил 327 гигаватт-часов, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Мы видим, что при низком уровне производства возобновляемой энергии в странах Балтии по-прежнему нет замены дорогостоящим сланцевым электростанциям. К сожалению, эти станции могут выходить на рынок только в более длительные периоды высоких цен, поскольку сланцевым станциям не хватает гибкости, чтобы реагировать на краткосрочные колебания цен», - говорит Тамм.