Дональд Трамп пообщался с журналистами из кабины мусоровоза

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на слова президента США Джо Байдена о «мусоре» среди его сторонников и по прибытии в штат Висконсин забрался в кабину мусоровоза, на котором был написан слоган его кампании - Make America great again («Сделаем Америку снова великой» - ред.).

Оттуда он пообщался с журналистами. На опубликованном агентством AP видеоролике видно, что экс-президент США был одет в светоотражающий оранжево-желтый жилет.

«Как вам мой мусоровоз?» - поинтересовался он у журналистов и добавил, что этот мусоровоз «в честь Камалы и Джо Байдена».

Джо Байден назвал сторонников Дональда Трампа «мусором»

Президент США Джо Байден ранее в своей речи назвал сторонников Дональда Трампа «мусором».

Таким образом он отреагировал на высказывание комика Тони Хинчклиффа, заявившего, что Пуэрто-Рико - «остров мусора, плавающий в океане» на митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

«Единственный мусор, который там плавает - это его сторонники», - сказал Байден.

Сидя в кабине брендированного мусоровоза, Дональд Трамп заявил, что «любит Пуэрто-Рико», а Пуэрто-Рико любит его.

«Я ничего не знаю об этом комике. Я просто люблю Пуэрто-Рико. Никто не сделал для Пуэрто-Рико больше, чем я», - сказал он, после чего еще раз заявил, что «ничего не знает» о комике и «никогда его не видел».

«Я слышал, что он сделал заявление. Но это было просто заявление, которое он сделал. Он комик, что я вам могу сказать», - добавил кандидат в президенты США от Республиканской партии.