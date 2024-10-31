Дональд Трамп отреагировал на слова президента США Джо Байдена о «мусоре» среди его сторонников, забравшись в кабину мусоровоза в оранжевом жилете.
Дональд Трамп пообщался с журналистами из кабины мусоровоза
Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на слова президента США Джо Байдена о «мусоре» среди его сторонников и по прибытии в штат Висконсин забрался в кабину мусоровоза, на котором был написан слоган его кампании - Make America great again («Сделаем Америку снова великой» - ред.).
Оттуда он пообщался с журналистами. На опубликованном агентством AP видеоролике видно, что экс-президент США был одет в светоотражающий оранжево-желтый жилет.
«Как вам мой мусоровоз?» - поинтересовался он у журналистов и добавил, что этот мусоровоз «в честь Камалы и Джо Байдена».
Джо Байден назвал сторонников Дональда Трампа «мусором»
Президент США Джо Байден ранее в своей речи назвал сторонников Дональда Трампа «мусором».
Таким образом он отреагировал на высказывание комика Тони Хинчклиффа, заявившего, что Пуэрто-Рико - «остров мусора, плавающий в океане» на митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.
«Единственный мусор, который там плавает - это его сторонники», - сказал Байден.
Сидя в кабине брендированного мусоровоза, Дональд Трамп заявил, что «любит Пуэрто-Рико», а Пуэрто-Рико любит его.
«Я ничего не знаю об этом комике. Я просто люблю Пуэрто-Рико. Никто не сделал для Пуэрто-Рико больше, чем я», - сказал он, после чего еще раз заявил, что «ничего не знает» о комике и «никогда его не видел».
«Я слышал, что он сделал заявление. Но это было просто заявление, которое он сделал. Он комик, что я вам могу сказать», - добавил кандидат в президенты США от Республиканской партии.