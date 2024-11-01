Пт, 1.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

На паромах Tallink перевозят военную технику: в чем дело?

Copy
Военная техника, которую перевозили на пароме Tallink.
Военная техника, которую перевозили на пароме Tallink. Фото: фото читателя

Пассажира, направлявшегося из Таллинна в Хельсинки 20 октября, встревожила картина, открывшаяся ему на выезде из порта: неужели на пассажирском судне перевозят военную технику? 

По словам пассажира, обратившегося в редакцию Rus.Postimees, военную технику перевозили на рейсе Таллинн-Хельсинки. Он отметил, что видел ее на пароме и раньше, однако в тот раз не рискнул сделать фото. 

«Насколько законно перевозить военную технику с простыми людьми? В какой-то степени это опасно!» - возмущается он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх