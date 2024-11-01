Пассажира, направлявшегося из Таллинна в Хельсинки 20 октября, встревожила картина, открывшаяся ему на выезде из порта: неужели на пассажирском судне перевозят военную технику?
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На паромах Tallink перевозят военную технику: в чем дело?
По словам пассажира, обратившегося в редакцию Rus.Postimees, военную технику перевозили на рейсе Таллинн-Хельсинки. Он отметил, что видел ее на пароме и раньше, однако в тот раз не рискнул сделать фото.
«Насколько законно перевозить военную технику с простыми людьми? В какой-то степени это опасно!» - возмущается он.