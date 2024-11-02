ИСТОРИЯ Великолепный Мыйзакюла Сити, которого больше нет

Поселок Мыйзакюла появился благодаря строительству узкоколейных железных дорог Пярну-Валга (1896) и Пярну-Вильянди (1897). Так небольшая деревушка в Мульгимаа в одночасье превратилась в железнодорожный узел. Когда в начале XX века поселок начал очень динамично развиваться, дома там появлялись, как грибы после дождя.

Вид на улицу Кеск примерно в 1900 году. На переднем плане старое здание совместного предприятия Вихтина и Кальценау, в следующем доме - аптека. Фото: Музей Мыйзакюла

Согласно адресной книге Адольфа Рихтера, в 1908 году в Мыйзакюла было два каменных и сто деревянных домов, в которых проживало 1200 человек. В поселке были свой врач - доктор Адольф Шмеман, акушерка госпожа Блюменталь и аптека Эд. Лебедева. Были раздельные школы для мальчиков и девочек, добровольная пожарная дружина и отделение Пярнуского школьного общества. Первую мыйзакюласкую школу, которая находилась на улице Кеск, в 1905 году основал Яан Сихвер, позднее ставший коммунистическим деятелем.

Предприниматели Карл Кальценау, Яан Рейгас, Й. Эспенберг, Й. Кулль и Пийр торговали колониальными товарами, скобяными изделиями и прочим. Кальценау вместе с Альбрингом также держали пекарню, в поселке было два мясника (Луус и Сарк), садовник Лилль, кузнец Кросс, три портных (Кеварт, Йохансон и Кюнапп), три сапожника (Керидон, Крюс и Пайо), три плотника (Лапп, Томсон и Сийтан), а также работала ветряная мельница Каптейна. Еще здесь была гостиница с пивной.

Как в большом городе: Мыйзакюла в 1913-1914 гг., угол улиц Кеск и Пости. Здание слева, в котором располагалось несколько предприятий, в том числе фотоателье Ричарда Эмиля Якобсона и его книжный магазин, а также магазин модной одежды, сгорело со многими соседними зданиями в крупном пожаре 26 июля 1915 года. Напротив него стоит жилой дом с коммерческими площадями Карла Кальценау (1913). Фото: Эстонский национальный музей

Жилой дом с коммерческими площадями, который стоял на углу улиц Кеск и Пости, благодаря своей угловой форме выглядел во всех отношениях городским, облик здания дополняли застекленное мансардное ателье фотографа Якобсона и, конечно, угловая башня. Фото: Музей Мыйзакюла