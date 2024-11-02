ИСТОРИЯ Великолепный Мыйзакюла Сити, которого больше нет

Перед Первой мировой войной в Мыйзакюла было также построено два замечательных здания в югендстиле
На улице Кеск находилось самое крупное и единственное 3-этажное здание в Мыйзакюла - здание Ühispank
Поселковое правление решило, что в безлунные ночи улицы надлежит освещать до 12 часов
О бывшем центре Мыйзакюла, прежде всего об улице Кеск, пишет историк Хейки Пярди.
Поселок Мыйзакюла появился благодаря строительству узкоколейных железных дорог Пярну-Валга (1896) и Пярну-Вильянди (1897). Так небольшая деревушка в Мульгимаа в одночасье превратилась в железнодорожный узел. Когда в начале XX века поселок начал очень динамично развиваться, дома там появлялись, как грибы после дождя.
Согласно адресной книге Адольфа Рихтера, в 1908 году в Мыйзакюла было два каменных и сто деревянных домов, в которых проживало 1200 человек. В поселке были свой врач - доктор Адольф Шмеман, акушерка госпожа Блюменталь и аптека Эд. Лебедева. Были раздельные школы для мальчиков и девочек, добровольная пожарная дружина и отделение Пярнуского школьного общества. Первую мыйзакюласкую школу, которая находилась на улице Кеск, в 1905 году основал Яан Сихвер, позднее ставший коммунистическим деятелем.
Предприниматели Карл Кальценау, Яан Рейгас, Й. Эспенберг, Й. Кулль и Пийр торговали колониальными товарами, скобяными изделиями и прочим. Кальценау вместе с Альбрингом также держали пекарню, в поселке было два мясника (Луус и Сарк), садовник Лилль, кузнец Кросс, три портных (Кеварт, Йохансон и Кюнапп), три сапожника (Керидон, Крюс и Пайо), три плотника (Лапп, Томсон и Сийтан), а также работала ветряная мельница Каптейна. Еще здесь была гостиница с пивной.
За пару десятилетий поселок Мыйзакюла увеличился вдвое во всех отношениях. В 1929 году здесь проживало уже 2455 человек, из 251 жилого дома практически все (97 процентов) были деревянными и почти все (94 процента) одноэтажными, которые разбавляли несколько двухэтажных и один-единственный трехэтажный. Улиц было 19, их длина составляла 8,7 км, они освещались 18 электрическими фонарями. С 1920 года электричество обеспечивал железнодорожный завод, в 1921 году было введено в эксплуатацию уличное освещение, и поселковое правление решило, что в безлунные ночи улицы надлежит освещать до 12 часов.
Мыйзакюла был промышленным городом: на льняной фабрике трудилось 102 человека, а на еще более крупном железнодорожном заводе целых 280, лесопилка железнодорожных заводов обеспечивала работой 25 человек. Здесь действовало много торговых и коммерческих предприятий, в общей сложности 33, в том числе мыйзакюлаский Ühispank, потребительский кооператив, один ресторан, две закусочные, галантерейный магазин, аптекарская лавка, магазин смешанных товаров А. Пяэсуке, магазин Ühispank, магазин потребительского кооператива железнодорожников, винный магазин и пекарня. Все основные предприятия Мыйзакюла были сосредоточены на улице Кеск.
«Физиогномически улица Кеск имеет совершенно городской облик, на ней много каменных зданий», - писали в то время в обзорах.
Перед Первой мировой войной на улице Кеск были также построены два замечательных здания в югендстиле. Благодаря архитектору Георгу Хеллату модные в начале XX века дома в югендстиле особенно ярко были представлены в эстонско-латвийском городе Валга. То ли под влиянием Валга (железнодорожное сообщение!), то ли из-за рижских веяний югендстиль появился и в Мыйзакюла.
На улице Кеск находилось самое крупное здание в поселке, единственный трехэтажный дом мыйзакюлаского Ühispank, главный фасад которого со стороны улицы Кеск был весьма похож на фасад народного дома Сядеме в Валга, построенного по проекту Георга Хеллата.
Еще более стильное здание в югендстиле было построено несколькими годами ранее - оно принадлежало предпринимателю с латвийскими корнями Карлу Кальценау (Калснава или Кальценау по-немецки - волость в Латвии) и находилось по адресу улица Кеск 1 (1912 год).
Он сильно похож на расположенный в Валга, по адресу улица Вабадузе, 5, дом в югендстиле с жилыми и коммерческими площадями, построенный по проекту Хеллата.
Особенность дома Кальценау выражалась в том, что его главный фасад со стороны улицы Кеск не был гладким, его центральная часть выступала треугольником. На первом этаже каменного здания Кальценау были помещение магазина, два товарных склада и лестничная клетка, на втором этаже - коридор, пятикомнатная квартира с кухней, кладовой, а также двумя комнатами для прислуги и кухней. В начале 1920 годов была сделана каменная пристройка, на нижнем этаже которой располагалось помещение магазина, была одна комната и кухня, а на втором - две комнаты, кухня и кладовая. В 1920 году Кальценау, который сам на тот момент уже жил в Риге, продал дом Александру Пяэсуке.
Стильный дом, построенный Карлом Кальценау, сгорел 6 июля 1941 года в пожаре, устроенном красными разорителями 6 июля 1941 года, в результате которого сгорело еще десять домов в центре города, в том числе и здание Ühispank. Сейчас на том месте, где раньше располагались здания поселкового управления, музея и библиотеки, находятся зеленая зона и автовокзал.
Центр Мыйзакюла был окончательно разрушен отступавшими немецкими войсками 23 сентября 1944 года, когда сгорели железнодорожные заводы Мыйзакюла и еще 70 домов.
По состоянию на начало этого года в Мыйзакюла проживало 744 человека, этой осенью, к сожалению, закрылась мыйзакюлаская школа. Тем не менее, город продолжает жить, в числе прочего там есть маленький, но отличный музей, богатый на материалы местной истории и с очень хорошей коллекцией фотографий.