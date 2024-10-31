«Страх перед будущим больше, чем во время коронакризиса»: предприниматели призывают правительство одуматься

Сотни предприятий по всей Эстонии организуют акцию протеста против налоговой политики правительства. Представители ресторанов рассказывают о том, что побудило их присоединиться к данной акции.
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В четверг рестораны и места размещения будут протестовать против повышения налогов правительством. Кристьян Пеяске, владелец нескольких ресторанов, сказал, что присоединиться к акции протеста его побудил целый ряд причин, но если оставить в стороне эмоции, то все сводится к повышению налогов.
В следующем году НСО для ресторанов вырастет с 22 до 24 процентов, а для гостиниц - с девяти до 13 процентов. Повысится подоходный налог, многие государственные пошлины, новые налоги на электроэнергию, налог на автомобили - список можно продолжать.