«Страх перед будущим больше, чем во время коронакризиса»: предприниматели призывают правительство одуматься

В четверг рестораны и места размещения будут протестовать против повышения налогов правительством. Кристьян Пеяске, владелец нескольких ресторанов, сказал, что присоединиться к акции протеста его побудил целый ряд причин, но если оставить в стороне эмоции, то все сводится к повышению налогов.