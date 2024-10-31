Какое коварство! Собака заперла на балконе собственного хозяина

Утром в среду в 09:14 в Центр тревоги поступило странное сообщение: на балконе одного из домов по улице Вильде в Мустамяэ закрыт человек. Как выяснилось впоследствии, запереть его там умудрилась его же собственная собака.

К счастью, кукующего на балконе незадачливого собаковода вовремя заметил сосед, который и вызвал спасателей. Прибывшие на место происшествия спасатели из Нымме забрались на балкон по выдвижной лестнице и сумели открыть дверь, не взломав ее.

По словам представителя по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра, сурового наказания за провинность домашнему питомцу удалось избежать.

«Злокозненный пес удостоился лишь нескольких грубых слов и жестов со стороны хозяина», - сказал представитель спасательного центра.