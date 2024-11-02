«Домой не попасть»: спор вокруг дороги вынудил соседей подать в суд на волостного старейшину

Рихо Ольберг (73) живет в получасе езды от Таллинна - в деревне Аавере в волости Ания. В прошлом он был и учителем рисования, и играл в музыкальной группе. Всю свою жизнь Рихо посвятил хутору своих предков, где его семья живет уже в седьмом поколении. «Я всю жизнь держал хутор», - говорит он.