В этом сюжете Kuuuurija речь пойдет о том, как жители деревни Аавере рассорились из-за небольшого участка дороги.
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«Домой не попасть»: спор вокруг дороги вынудил соседей подать в суд на волостного старейшину
Рихо Ольберг (73) живет в получасе езды от Таллинна - в деревне Аавере в волости Ания. В прошлом он был и учителем рисования, и играл в музыкальной группе. Всю свою жизнь Рихо посвятил хутору своих предков, где его семья живет уже в седьмом поколении. «Я всю жизнь держал хутор», - говорит он.
Но сейчас Рихо больше беспокоится за своих соседей, несколько лет назад купивших участок неподалеку: «Но они не могут попасть на свою землю, так как другой сосед перегородил подъездную дорогу, на которую установлен сервитут, воротами. Этим человеком является старейшина волости Ярва Тоомас Таммик».