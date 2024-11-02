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«Домой не попасть»: спор вокруг дороги вынудил соседей подать в суд на волостного старейшину

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Ворота, которые не позволяют соседям добраться до своего дома.
Ворота, которые не позволяют соседям добраться до своего дома. Фото: Ekraanitõmmis saatest.

В этом сюжете Kuuuurija речь пойдет о том, как жители деревни Аавере рассорились из-за небольшого участка дороги.

Рихо Ольберг (73) живет в получасе езды от Таллинна - в деревне Аавере в волости Ания. В прошлом он был и учителем рисования, и играл в музыкальной группе. Всю свою жизнь Рихо посвятил хутору своих предков, где его семья живет уже в седьмом поколении. «Я всю жизнь держал хутор», - говорит он.

Но сейчас Рихо больше беспокоится за своих соседей, несколько лет назад купивших участок неподалеку: «Но они не могут попасть на свою землю, так как другой сосед перегородил подъездную дорогу, на которую установлен сервитут, воротами. Этим человеком является старейшина волости Ярва Тоомас Таммик».

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