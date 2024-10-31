До и после: дизайнер обновила кухню 30-летней давности в старом многоквартирном доме

Живущей в Раквере Инес 81 год. Она давно мечтала о красивой и удобной кухне. На нынешней дверцы шкафов были сломаны, лампа едва держалась на потолке, не хватало мест для хранения и рабочих поверхностей для готовки. Дизайнер интерьера IKEA Кароли Хеймонен охотно приняла вызов и пришла женщине на помощь.

Удобная мебель и планировка

По словам дизайнера, при планировании кухни очень важно учитывать расположение мебели, чтобы хозяйке было удобно доставать вещи из шкафов и перемещаться между холодильником, раковиной и плитой. Маленькие кухни часто оформляют в форме буквы «L».

Кроме того, раньше стиральная машина стояла в углу и занимала много места, поэтому для рабочей поверхности пространства почти не оставалось.

Кухня до переделки. Фото: Ikea

«Перестановка мебели добавила в крошечную кухню гораздо больше возможностей. Я решила переместить шкафы и передвинуть кухонную мебель, перенеся стиральную машину на новое место. Так я получила ценную рабочую поверхность и место для шкафов», - сказала дизайнер интерьера.

Обеденный стол использовался не только для еды, но и для шитья, а также для общения с друзьями и семьей. Поэтому Кароли Хеймонен предложила заменить стол новым раскладным, который можно разложить, когда понадобится больше места.

Светлая мебель добавляет ощущение простора