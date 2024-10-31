Банк: быстрое падение Euribor приведет к снижению процентных ставок

Еще в сентябре лучшее предложение было 3,3%, но продолжающееся снижение Euribor, скорее всего, приведёт к тому, что ставка доходности, предлагаемая клиентам, к концу этого года станет еще ниже.

Сберегательный вклад предназначен для получения дохода от денег, которые могут понадобиться для покрытия каких-то расходов в ближайшем будущем, и в этом случае вкладчик может снова начать пользоваться своими деньгами через один-три дня, не теряя при этом заработанных процентов.

По мнению руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, вполне вероятно, что быстрое падение Euribor приведет в ближайшие месяцы к снижению процентных ставок многими участниками рынка. «В то же время очевидно, что даже три процента - это довольно хорошее увеличение безрисковых накоплений, которые к тому же можно использовать по сути в любой момент», - комментирует Пехтер.

В то же время, по словам Пехтер, на банковских счетах жителей Эстонии все еще лежат миллиарды евро, которые, по сути, не приносят дохода. «К сожалению, у значительной части людей нет привычки следить за тем, чтобы каждый евро, который в данный момент не используется, например деньги, откладываемые на новый холодильник, приносили какой-то дополнительный доход», - прокомментировала Пехтер, которая считает, что одной из важных причин этого стали прошедшие годы так называемых дешевых денег, когда нельзя было заставить свои накопления зарабатывать легко и без риска.

Одна из долгосрочных тенденций состоит с том, что именно крупные универсальные банки выплачивают клиентам значительно более низкие проценты как по сберегательным, так и по срочным вкладам.

«Пока люди просто держат деньги на своих счетах, крупные банки, по сути, будут свободно пользоваться этими деньгами, и весь заработанный доход достанется банкам», - пояснила Пехтер.