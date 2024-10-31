Накануне вечером в Тартумаа неподалеку от местечка Васула произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW 550I столкнулся с выбежавшим на дорогу диким животным.
В результате столкновения, по словам водителя, машина вылетела с дороги на поле и несколько раз перевернулась через крышу.
Сообщение о ДТП на четвертом километре шоссе Кяркна-Кобрату в Тартумаа поступило в Центр тревоги в среду в 22:11.
Спасатели, полиция и бригада скорой помощи немедленно выехали на место происшествия.
Медики доставили 22-летнего водителя в больницу, спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.
В настоящее время жизни водителя ничто не угрожает.
Полиция подтвердила, что молодой человек был трезв и имел право управлять транспортным средством.