В результате столкновения, по словам водителя, машина вылетела с дороги на поле и несколько раз перевернулась через крышу.

Сообщение о ДТП на четвертом километре шоссе Кяркна-Кобрату в Тартумаа поступило в Центр тревоги в среду в 22:11.

Спасатели, полиция и бригада скорой помощи немедленно выехали на место происшествия.

Медики доставили 22-летнего водителя в больницу, спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.

В настоящее время жизни водителя ничто не угрожает.

Полиция подтвердила, что молодой человек был трезв и имел право управлять транспортным средством.

Фото с места происшествия. Фото: Lõuna prefektuur