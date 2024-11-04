ИВАН МАКАРОВ Гражданин РФ - не национальность. Рецепт приятной жизни в Эстонии для русского человека прост

Есть темы, за которые не хотелось бы браться - не как за ежа или бритву обоюдоострую, а как за ком слизи. Прилипнет к пальцам то, что уже давно в зубах навязло - и залепит, помимо вкусовых, еще и осязательные рецепторы.

Но свистнул, как пуля у виска, очередной душераздирающий заголовок типа «что еще можно отобрать у русских в Эстонии». Действительно, что?

Квартиру уже отобрали, верно? Это раз. Там еще была куртка замшевая (три). В трамваи и автобусы пускают в последнюю дверь в отгороженные секции, без сидений и вентиляции. Нынешняя министр образования, сама по происхождению наполовину ущемленная, репетировала это на остановках общественного транспорта в самом начале карьеры своей партии со зловещим названием.

Что еще? Да, по Московскому бульвару русские могли ходить, по Сааремааскому им запретили. Чуть не забыл: русским в магазинах не отпускают севрюжину с хреном и не пускают в спа: на входе заставляют высунуть язык - и выталкивают взашей. Да, по зеленой карточке бесплатный проезд в Таллинне теперь только для эстонцев. В банке русским вкладчикам выдают наличные в рупиях, а банкоматы карточки с русскими фамилиями режут пополам, или - это в лучшем случае - с отвращением выплевывают.