В Эстонии идут активные обсуждения политиками вопроса о лишении граждан РФ права голосовать на местных выборах. Немало комментаторов поспешило различить в этой дискуссии очередной признак «наступления на все русское» в Эстонии. Иван Макаров подчеркивает, что живущие в Эстонии граждане РФ на выборах в российские органы власти в большинстве своем голосуют за военных преступников, поэтому недоверие к ним совершенно естественно, а также настаивает, что для ощущения себя своими в Эстонии русским людям вовсе не нужно прилагать какие-то сверхусилия.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Гражданин РФ - не национальность. Рецепт приятной жизни в Эстонии для русского человека прост
Есть темы, за которые не хотелось бы браться - не как за ежа или бритву обоюдоострую, а как за ком слизи. Прилипнет к пальцам то, что уже давно в зубах навязло - и залепит, помимо вкусовых, еще и осязательные рецепторы.
Но свистнул, как пуля у виска, очередной душераздирающий заголовок типа «что еще можно отобрать у русских в Эстонии». Действительно, что?
Квартиру уже отобрали, верно? Это раз. Там еще была куртка замшевая (три). В трамваи и автобусы пускают в последнюю дверь в отгороженные секции, без сидений и вентиляции. Нынешняя министр образования, сама по происхождению наполовину ущемленная, репетировала это на остановках общественного транспорта в самом начале карьеры своей партии со зловещим названием.
Что еще? Да, по Московскому бульвару русские могли ходить, по Сааремааскому им запретили. Чуть не забыл: русским в магазинах не отпускают севрюжину с хреном и не пускают в спа: на входе заставляют высунуть язык - и выталкивают взашей. Да, по зеленой карточке бесплатный проезд в Таллинне теперь только для эстонцев. В банке русским вкладчикам выдают наличные в рупиях, а банкоматы карточки с русскими фамилиями режут пополам, или - это в лучшем случае - с отвращением выплевывают.
Да, все отняли, если приходится вот так вот долго скрести по натруженному затылку и прикидывать, что еще можно отобрать. У русских, значит.
И наскребли: право голосовать на местных выборах хотят отобрать, вот что! У русских.
Тут некстати вспомнился бородатый анекдот про то, что бить будут не паспорту, а по национально характерной физиономии. В Эстонии же наоборот: отобрать когда-то даденое право голосовать на местных выборах хотят забрать не по национальной принадлежности, а как раз по гражданству России и Беларуси.
Забрать у татар, евреев, русских, грузин, эфиопов, даже эстонцев, если они - подданные Путина и Лукашенко, втравивших в войну и геноцид своих граждан, которые батькам в этом, надо заметить, не препятствовали. Особенно у нас тут в Эстонии.
Странная отговорка
Есть расхожая отговорка - дескать, здешние граждане России не виноваты в том, что делает Россия. Звучит как-то несерьезно. А кто же еще виноват в политике руководства страны, если не выбравшие это руководство граждане? Разве тут есть варианты?
На антивоенные протесты у российского посольства в Таллинне собирается горстка эстонцев и украинцев, плюс пара-тройка драпанувших сюда либералов, а невинных граждан России там что-то не видно. Зато как за Путина и «едро» голосовать, так сразу длиннющие хвосты и верноподданническая давка.
То есть граждане России не пользуются своим конституционным правом и не говорят - вот мы тут граждане Родины и не хотим, чтобы наша любимая страна бомбила детские онкологические больницы. Это даже не просто право, это - долг гражданина России. Ан нет, ни души, понимаете ли.
Так вы что, за истребление украинцев? Почему тогда Эстония должна доверять вам выбирать в местные органы власти вам подобных? Есть же статистика - голосуете ведь тут за российских военных преступников, так с какой стати наша небольшая страна должна вам доверять? В большинстве других стран таких преференций нет. Живущие в России граждане Эстонии там голосовать не могут.
Сейчас даже среди граждан Эстонии столько полуждунов, что Тоом, Кылварт и Петерсон получают на выборах тысячи голосов. Эта повадка деятелей со сплошь нерусскими фамилиями все время «защищать» каких-то абстрактных русских-невидимок всегда заканчивается тем, что у кормушки оказываются все, кроме русских. Много ли русских за годы правления набрал в свою горуправу на хлебные должности господин Кылварт? Ноль. Весь «русский» бомонд в Эстонии пестрит такими именами, которые вызвали бы шок в Рязани ли, в Казани ли, и люди в панике закричали бы: немцы в городе!
Долгие годы центристы оплачивали деньгами таллиннских налогоплательщиков передачу «Русский вопрос», в которой русские так и не были замечены - ни в продюсерской фирме, ни среди ведущих, ни среди гостей. У Ильфа с Петровым был эпизод про еврейский вопрос, когда Паламидов заявил Хираму Бурману, что да, в совдепии евреи есть, а вот еврейского вопроса нету. А тут, значит, наоборот: «Русский вопрос» есть, а вот русских там нет. А теперь нет и самого почившего в бозе «вопроса».
«Крышевание» избирателей
У граждан России, которые в значительной своей массе нерусскими языками не владеют, не грех забрать право голосовать на местных выборах в Эстонии, которое было дано им столь же незаслуженно, как и эстонское гражданство Яне Тоом. Но там хоть мама ходатайствовала.
Меня умиляют аргументы - дескать, российские граждане тоже вносят свой вклад в нашу экономику, поэтому заработали право голосовать на выборах. Так по таллиннским улочкам носятся не первый год эскадроны упертоязычных велоболтов, они тоже продвигают экономику и работают на благо, для них всю столицу оплели сетью велодорожек. Так пусть тоже выбирают нам своего Манделу?
Наши русскообразные политики элементарно крышуют избирателей - растягивают колхозное одеяло русскоязычия на четверть населения (госпожа Юферева-Скуратовски ухитрялась растягивать аж на треть) и начинают запугивать укутанных, в том числе русских, евреев, татар, белорусов, что их вот-вот сдадут на мыловаренную фабрику, ущемят интересы, отберут права - в частности, право не знать больше одного языка, что особенно возмутительно.
Поэтому они, политики, их защитят, но при условии, что обиженные возьмут их, защитников, на долгосрочное содержание с окладом, какой и дураку на печи не снился. И чем меньше избирателей знает эстонский, тем ценнее освоившие эстонский политкрышаки.
После того, как избиратель утвердит эту крышу, крыша тут же едет к Соловьеву и Башару, от чего тутошним избирателям, конечно же, большая польза. Летает десятки раз за сезон в Россию и Крым, а сэр Селигер - в Северную Корею и прочие сакральные для зачуханных русскоязычных избирателей места. В Брюсселе избранница Эстонии инициирует процессы против Эстонии же за исконное право живущих в России россиян кричать «Тагил!!!» и скрепно зиговать в любой точке гейропы.
Кстати, недавно Михаил Кылварт на руководимом подданной Путина эстгосрусплюсканале возмутился тем, что Русский культурный центр хотят переименовать. Ну и взял бы себе в знак протеста и солидарности фамилию Иванов, у нас же их мало.
Когда легендарного эстонского баскетболиста и педагога Иоанна Федоровича Лысова в советское еще время спросили, что нужно русскому сделать, чтобы ему было в Эстонии жить хорошо, Лысов ответил: «Выучи язык и будь человеком».
Я советую начать со второго.