Эстонец наживается на страхах соотечественников: люди платят ему за предоставление ненужной услуги

Райдо Кирссь, бывший дорожный строитель, временно оставшийся без работы из-за проблем со спиной, точно не знает, сколько транспортных средств зарегистрировано на его имя: по его подсчетам, их может быть от 1600 до 1800, и неизвестно, все ли они существуют на самом деле.
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После того как правительство под руководством Каи Каллас объявило о введении налога на транспортные средства, который начнет действовать с начала следующего года, Кирссь и еще как минимум десяток человек увидели в этом потенциал для развития бизнеса. Такая возможность у них появилась из-за страха многих сограждан перед новым сбором, который уже полтора года вызывает бурные споры и обсуждения.