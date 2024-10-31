Эстонец наживается на страхах соотечественников: люди платят ему за предоставление ненужной услуги

После того как правительство под руководством Каи Каллас объявило о введении налога на транспортные средства, который начнет действовать с начала следующего года, Кирссь и еще как минимум десяток человек увидели в этом потенциал для развития бизнеса. Такая возможность у них появилась из-за страха многих сограждан перед новым сбором, который уже полтора года вызывает бурные споры и обсуждения.