В модном районе Таллинна вырастет офисное здание стоимостью 4,4 миллиона евро

Компания Invego инвестирует 4,4 миллиона евро в строительство на улице Теллискиви нового офисного здания общей площадью полторы тысячи квадратных метров. Строительством будет заниматься компания 1Partner Ehitus, работы уже начались и, согласно планам, завершатся осенью 2025 года.

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, район Теллискиви за последнее десятилетие стал одним из самых популярных районов Таллинна.

«Несколько новых проектов развития жилой недвижимости в Теллискиви и его окрестностях внесли свою лепту в увеличение спроса на новые современные бизнес-помещения энергетического класса А в этом районе», - сказал Вяхи.

«Еще до начала строительства в отношении более половины предназначенных для сдачи в аренду помещений уже заключены предварительные договоры», - добавил он.

По словам Вяхи, Теллискиви – место встречи исторического и современного городского ландшафта этого района.

Еще одно офисное здание на улице Теллискиви будет выглядеть так. Фото: Invego.

«Локация просто отличная, потому что, с одной стороны, совсем неподалеку находится Старый город, а с другой – всего в нескольких минутах ходьбы расположены быстро развивающиеся кварталы Ноблесснер, Крулли и Вольта. Если добавить к этому возможность воспользоваться различными видами общественного транспорта, то становится очевидно, что улица Теллискиви - одна из главных артерий города», - сказал Вяхи.

Автором решения трехэтажного офисного здания является архитектурное бюро Kauss, а строительные работы осуществляет 1Partner Ehitus.

«Мы выбрали строительную фирму, проделавшую очень хорошую работу в нескольких исторических районах, с ней у нас уже есть очень хороший опыт сотрудничества», - объяснил Кристьян-Тор Вяхи.

По словам Юллара Хинно, исполнительного директора 1Partner Ehitus, когда старый клиент предлагает новый проект и становится, так сказать, постоянным клиентом - это хороший знак.

«Несколько лет назад в результате нашего сотрудничества с Invego был построен головной офис Invego в Ноблесснере, и нынешний договор подтверждает, что столь опытный и требовательный клиент в сфере недвижимости продолжает нам доверять», - прокомментировал Хинно новый проект.