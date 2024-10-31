Время не щадит даже добротную мебель. В ведомстве федерального канцлера Германии ищут замену утратившим свой блеск креслам.
Канцлеру Германии Олафу Шольцу ищут новое кресло
В политическом центре федеральной исполнительной власти в Германии - ведомстве федерального канцлера (Bundeskanzleramt) в Берлине - хотят обновить инвентарь.
Как сообщает немецкая газета Bild, речь идет о новых креслах для малого зала, где проходят заседания кабинета министров.
Ведомству федерального канцлера нужны 26 новых кресел 26 новых кресел для переговоров должны заменить имеющиеся на данный момент экземпляры, которые в силу времени утратили (кресла были на службе у немецкого правительства на протяжении последних 23 лет) свой респектабельный вид и больше не соответствуют тому презентабельному месту, где они стоят.
Ведомство федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) ищет конкретную модель на замену имеющейся.
Согласно сообщениям в немецких СМИ, речь идет о модели 220/7 FS - с подлокотником и кожаным покрытием. Производитель мебели - Wilkhahn.
Для производства данной модели используется кожа высокого качества.
Немецкий производитель Wilkhahn, который своей фирменной историей олицетворяет бренд «Сделано в Германии», успел поменять модельный ряд, поэтому точный аналог изветшавшим креслам ведомство федерального канцлера найти не сможет.
Новая модель, наиболее близкая к 220/7 FS, которая подается как модель-преемник, на восемь сантиметров выше, а обшивка - не гладкая, а стеганная.
Цена, указанная в интернете, составляет 4091 евро за экземпляр.
Как подчеркивается на сайте немецкой компании, стулья из этой серии плотно обосновались на высших этажах руководителей из политики и экономики.