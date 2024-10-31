Стал известен срок завершения строительства моста на Кадака

«Новый мост на Кадака-пуйестеэ достиг своей заданной высоты, строительство идет в соответствии с графиком. Выполнены работы по бетонированию плит перекрытия виадука», - говорится в сообщении. Сегодня вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере снял венок с высшей точки строительного объекта.

Старый мост на Кадака пуйестеэ изношен и амортизирован, поэтому и государство, и город считают, что необходимость его перестройки давно назрела. Новый мост означает для людей новые возможности передвижения пешком, на велосипеде или автомобиле.

«Эстонские специалисты по строительству объектов инфраструктуры имеют высокую квалификацию, и работы ведутся в соответствии с графиком. Я вырос в Нымме и понимаю, какие временные неудобства причиняют людям строительные работы. Чтобы уменьшить пробки в дорожном движении, прошу всех по возможности пользоваться общественным транспортом и стараться не ездить на машине в Хийу и в центре Нымме», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

На сегодняшний день старый виадук снесен, и сооружен бетонный каркас с фундаментом, колоннами и плитами перекрытия. Новый виадук из железобетона имеет 17 м в ширину, 5 м в высоту и 35 м в длину.

Через весь виадук пройдут пешеходная и велосипедная дорожки общей шириной пять с половиной метров. Кроме того, рядом с виадуком будет сооружена пешеходная дорожка, которая соединит проходящие под переходом пешеходную и велосипедную дорожки с верхней дорогой.

Подрядчик Atemo OÜ ведет работы по графику, и если все будет идти по плану, строительство виадука завершится летом 2025 года. Стоимость строительных работ составит 2,1 млн евро. Проект финансирует город Таллинн при участии AS Tallinna Vesi.