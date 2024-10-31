Строительство моста на Кадака-пуйестеэ ведется быстрыми темпами и, если все будет идти по плану, завершится летом 2025 года. Об этом сообщает управа города Таллинна.
Стал известен срок завершения строительства моста на Кадака
«Новый мост на Кадака-пуйестеэ достиг своей заданной высоты, строительство идет в соответствии с графиком. Выполнены работы по бетонированию плит перекрытия виадука», - говорится в сообщении. Сегодня вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере снял венок с высшей точки строительного объекта.
Старый мост на Кадака пуйестеэ изношен и амортизирован, поэтому и государство, и город считают, что необходимость его перестройки давно назрела. Новый мост означает для людей новые возможности передвижения пешком, на велосипеде или автомобиле.
«Эстонские специалисты по строительству объектов инфраструктуры имеют высокую квалификацию, и работы ведутся в соответствии с графиком. Я вырос в Нымме и понимаю, какие временные неудобства причиняют людям строительные работы. Чтобы уменьшить пробки в дорожном движении, прошу всех по возможности пользоваться общественным транспортом и стараться не ездить на машине в Хийу и в центре Нымме», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
На сегодняшний день старый виадук снесен, и сооружен бетонный каркас с фундаментом, колоннами и плитами перекрытия. Новый виадук из железобетона имеет 17 м в ширину, 5 м в высоту и 35 м в длину.
Через весь виадук пройдут пешеходная и велосипедная дорожки общей шириной пять с половиной метров. Кроме того, рядом с виадуком будет сооружена пешеходная дорожка, которая соединит проходящие под переходом пешеходную и велосипедную дорожки с верхней дорогой.
Подрядчик Atemo OÜ ведет работы по графику, и если все будет идти по плану, строительство виадука завершится летом 2025 года. Стоимость строительных работ составит 2,1 млн евро. Проект финансирует город Таллинн при участии AS Tallinna Vesi.