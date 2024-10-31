В своем ответе министерству настоятельница монастыря игуменья Филарета указала на то, что согласно уставу монастыря, соответствующему требованиям эстонского законодательства, монастырь не имеет права выдвигать предложения о выходе из иерархической структуры Русской православной церкви (РПЦ).

По ее словам, согласно одному из пунктов устава РПЦ, самовольное принятие монастырем нелегитимного решения о выходе из-под юрисдикции РПЦ означает прекращение деятельности монастыря как религиозной организации, и этот пункт распространяется и на Пюхтицкий монастырь.

Игуменья добавила, что согласно уставу монастыря, органами его управления являются патриарх РПЦ, настоятельница и духовный собор.

Она добавила, что лишение монастыря ставропигиального статуса, согласно уставу РПЦ, также может быть инициировано только руководством РПЦ.

Читайте подробнее на ERR.