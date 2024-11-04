Репортаж Переход на эстонский в ласнамяэской школе: справляются ли дети?

Rus.Postimees продолжает наблюдать, как русские школы переходят на эстонский язык обучения. Наш очередной репортаж снят в Ласнамяэ. Мы сходили на урок в основной школе Махтра и опыт оказался на удивление приятным и оптимистичным. В русскоговорящем районе первоклашки прекрасно справляются с учебой на эстонском языке: на уроке мы не заметили испуга, усталости и стресса несмотря даже на то, что у детей очень длинные уроки - практически как университетские лекции.

Правда жизни сегодня такова, что после одного скандального репортажа с торжественной линейки 1 сентября, далеко не все русские школы готовы пускать к себе журналистов и, тем более, позволять понаблюдать за уроком в классе перехода.

Руководители основной школы Махтра, расположенной в Ласнамяэ не испугались. Директор школы Эдгар Родиченко выяснил, конечно, с «какой целью мы интересуемся» и дал добро. Так в четверг утром мы попали на урок математики в первый класс.

Карина Соловьева ведет урок математики. Основная школа Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Сколько осталось фиолетовых паучков?

Поскольку дело было в страшный праздник нечисти, пауков и тыквенного оскала, все это в большом разнообразии наблюдалось на детях, на стенах, дверях и еще висело в воздухе как маленькое привидение Каспер.

С легкой завистью смотрю на учеников в остроконечных шляпах, с жутким гримом и паутиной на голове. Я училась еще в советской школе. Нас могли выгнать за распущенные волосы или недостаточно хорошо отглаженный галстук. К счастью, времена, когда детям запрещалось самовыражаться и быть разными, прошли.

В классе обычная суета урока - мертвой тишины нет. При этом нет и того галдежа, когда понимаешь, что дети вышли из-рабочего состояния и не слушают. Карина Соловьева ведет урок математики в своем классе, где она же и классный руководитель.