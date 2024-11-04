Кто станет новым президентом США - Камала Харрис или Дональд Трамп - станет понятно уже завтра. 5 ноября завершится голосование американских избирателей. Rus.Postimees поговорил со сторонником Трампа из штата Оклахома, который рассказал о знакомстве с теми, кто лично знает кандидата в президенты от Республиканской партии и готов отстаивать его ценности с оружием в руках.
Журналист и музыкант Микс Хоук живет в США с 2014 года. Он регулярно ведет эфиры на независимом интернет-радио «Радио Запад». В интервью Rus.Postimees он попытался развеять некоторые устойчивые представления о Дональде Трампе, за которого он будет голосовать.