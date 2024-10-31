Полиция нашла в автомобиле почти 1400 запрещенных электронных сигарет

По словам руководителя службы пограничного и миграционного контроля Ляэнеской префектуры полиции Марго Петерса, в багаже ​​автомобиля находилось 1385 электронных сигарет, которые не имели сопроводительных документов, были ароматизированы и, судя по всему, содержали более высокий уровень никотина, чем разрешено.

Дальнейшее производство по этому делу поручено Налогово-таможенному департаменту.

В совместном рейде, проведенном в Икла на внутренней границе Шенгенской зоны между Эстонией и Латвией, приняли участие представители Департамента полиции и погранохраны, Налогово-таможенного департамента, Спасательного департамента, Департамента транспорта и полиции Латвии.

Рейд был предпринят для борьбы с трансграничной преступностью и предотвращения нелегальной миграции, поясняет Петерс.

В ходе него было проверено почти 1200 транспортных средств и более 3300 человек - как на въезде, так и на выезде из страны.

В числе прочего, полиция обнаружила поддельные водительские права и возбудила 21 дело о нарушении правил дорожного движения.

За мелкие нарушения водителям было вынесено 47 устных предупреждений, один из них был отправлен на проверку годности транспортного средства к эксплуатации, дополняет картину Петерс.