В минувшую субботу во время совместного рейда в Икла на границе с Латвией полиция обнаружила в багажнике автомобиля с латвийскими номерами большое количество запрещенных электронных сигарет.
Полиция нашла в автомобиле почти 1400 запрещенных электронных сигарет
По словам руководителя службы пограничного и миграционного контроля Ляэнеской префектуры полиции Марго Петерса, в багаже автомобиля находилось 1385 электронных сигарет, которые не имели сопроводительных документов, были ароматизированы и, судя по всему, содержали более высокий уровень никотина, чем разрешено.
Дальнейшее производство по этому делу поручено Налогово-таможенному департаменту.
В совместном рейде, проведенном в Икла на внутренней границе Шенгенской зоны между Эстонией и Латвией, приняли участие представители Департамента полиции и погранохраны, Налогово-таможенного департамента, Спасательного департамента, Департамента транспорта и полиции Латвии.
Рейд был предпринят для борьбы с трансграничной преступностью и предотвращения нелегальной миграции, поясняет Петерс.
В ходе него было проверено почти 1200 транспортных средств и более 3300 человек - как на въезде, так и на выезде из страны.
В числе прочего, полиция обнаружила поддельные водительские права и возбудила 21 дело о нарушении правил дорожного движения.
За мелкие нарушения водителям было вынесено 47 устных предупреждений, один из них был отправлен на проверку годности транспортного средства к эксплуатации, дополняет картину Петерс.