Эстонская компания подняла паруса на газовозе

На принадлежащей концерну BLRT Grupp судоремонтной верфи Western Shiprepair в Клайпеде успешно завершен уникальный проект по модернизации этиленовоза Coral Patula. В компании утверждают, что проект стал настоящим прорывом в области устойчивого судоходства, так как судно стало первым в мире газовозом, на котором были установлены два «жестких паруса» VentoFoils, разработанные компанией Econowind.

Система VentoFoils представляет собой инновационное решение, она построена таким образом, чтобы работать вместе с существующими двигателями, обеспечивая дополнительную тягу за счет силы ветра. VentoFoil имеет вертикальное крыло, которое играет роль паруса. Подобно крылу самолета, оно создает движение за счет разницы давлений с обеих сторон. Устройство всасывает ветер через отверстие и получает большую тягу за счет усиления разницы давлений.

Новые паруса помогут снизить потребление топлива на 5%, а при оптимальных ветровых условиях экономия может превысить 10%. Сокращение расхода топлива ведёт к уменьшению выбросов углекислого газа, что является важным шагом на пути к декарбонизации судоходства.

«Успешная реализация этого проекта - это значимое достижение для верфи и мощный сигнал судоходной индустрии о том, что мы способны не только на высококачественный ремонт судов, но и на внедрение передовых технологий в морской отрасли» - отметила член правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

Для судоходной компании Anthony Veder, которая управляет флотом из 28 газовозов и ставит перед собой амбициозную цель достичь нулевых выбросов к 2035 году, этот проект стал значимой вехой на пути к устойчивому развитию. По словам руководителя по развитию бизнеса и флота Бьорна ван де Веердхофа, установка парусов VentoFoils - это важная часть стратегии компании по снижению углеродного следа и повышению эффективности существующего флота.

Представители Econowind подчеркнули, что выбор именно этого решения был сделан на основе тщательного анализа, который выявил множество преимуществ для газовозов, включая увеличение скорости и снижение зависимости от основных двигателей. Ренс Гроот, директор по производству и технологиям Econowind, отметил, что сотрудничество с Anthony Veder и Western Shiprepair было решающим для успешной реализации проекта по установке инновационных парусов на этиленовозе.