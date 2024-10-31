Российское командование планирует в ближайшее время начать новое крупное наступление, чтобы вернуть контроль над территорией Курской области. На южном фронте запланировано усиленное наступление с использованием большего количества бронетехники. Из-за значительных потерь и действий украинских войск в Курской области российская армия была вынуждена временно приостановить активное наступление по всей линии фронта Донбасса. Тем не менее, инициатива остается за ней, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия вскоре начнет новое крупное наступление с важным тактическим изменением
Украина обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с предложением созвать заседание совета для обсуждения размещения северокорейских войск в России вблизи линии фронта. Украина делает то, что должна делать в подобной ситуации. Вряд ли обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности изменит планы России, однако оно поможет усилить давление на российское правительство.
Министр обороны США одновременно заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Южную Корею всеми доступными видами оружия, включая ядерное. Также планируется возобновить проведение широкомасштабных совместных военных учений. Это является очень сильным сдерживающим фактором в адрес Северной Кореи и может также заставить Китайскую Народную Республику задуматься о том, насколько сейчас необходима эскалация вокруг Северной Кореи.
Северная Корея, в свою очередь, провела испытание баллистической ракеты и, вероятно, будет продолжать усиливать свои меры сдерживания. В СМИ также говорится о возможном ядерном испытании. Вместе с тем, отправка войск в Россию делает Северную Корею уязвимой и в военном плане, и Северная Корея пытается как-то это компенсировать.
Параллельно в нескольких СМИ - на основе сомнительных источников - появились утверждения, что Южная Корея планирует передать Украине боеприпасы для 155-мм артиллерии. Представитель администрации президента Южной Кореи опроверг это и добавил, что Украина не обращалась с просьбой о поставке таких боеприпасов. Кажется, кому-то было необходимо, чтобы Южная Корея публично заявила о нежелании поставлять боеприпасы Украине.
Представитель России при ООН заявил, что информация о присутствии северокорейских войск в России является дезинформацией, цель которой - оправдать подготовку НАТО к вводу войск на территорию Украины. Россия не хотела выглядеть так, будто оправдывается, поэтому повторила недавнее заявление, озвученное президентом России в Казани о том, что Северная Корея является партнером России и что оборонное сотрудничество между двумя странами - это суверенное право обеих сторон, которое не касается других государств.
Таким образом, можно сказать, что Россия пока не смогла выработать эффективную стратегию информационного противодействия теме северокорейских войск на своей территории и не смогла выйти из-под давления.
Вчера российская армия нанесла крупный ракетный удар по Одесской области, выпустив десять ракет, но результаты удара пока неизвестны. Этой ночью атака продолжилась с использованием иранских дронов; по сообщениям из Киева, обломки одного из дронов вызвали пожар.
На фронтах активность российской армии не сильно снизилась:
- В Курской области значительных изменений нет;
- На Харьковском направлении активность российских подразделений была очень низкой;
- На направлениях Купянска и Лимана активное наступление не принесло результатов. На Сиверском направлении число атак вчера вернулось к обычному уровню;
- В районе Бахмута и вокруг города Торецк российские подразделения вчера были неактивны;
- На направлении Покровска продолжается очень активное наступление российской армии с продвижением в сторону населенного пункта Селидово. Также зафиксированы небольшие улучшения позиций в некоторых других точках. Самые активные атаки продолжаются на юго-запад от Донецка, и вчера российская армия смогла немного продвинуться в нескольких местах. Однако успехи незначительны, поскольку большинство атак проводится силами пехоты. Потери бронетехники у российской армии высоки, и вести маневренные боевые действия не удается;
- На южном фронте продолжаются меньшие по масштабу разведывательные бои. Представитель украинских войск на юге сообщил, что российская армия готовится к новому наступлению с использованием большего количества бронетехники.
Сейчас у российского командования есть резервы для атак как на юге Донбасса, так и на восточной границе Харьковской области, в направлении городов Купянск и Лиман.
В северном коридоре, несмотря на большое количество атак, их интенсивность все же ниже, чем в сентябре и начале октября. На других направлениях интенсивность наступательных действий снизилась. Стоит также отметить, что, несмотря на сообщения о продвижении в районе города Часов Яр, серьезных наступательных операций там за последний месяц не проводилось.
Российское командование должно в ближайшее время начать новое крупное наступление для восстановления контроля над территорией Курской области. По данным украинской разведки, численность российского контингента там составляет 50 000-60 000 человек, что не превышает уровень начала октября.
Первые северокорейские подразделения, прибывшие на место, пока не оказывают значительного влияния на численность войск. Из-за больших потерь и операций украинской армии в Курской области российская армия была вынуждена приостановить активное наступление по всей линии фронта в Донбассе. Тем не менее, инициатива остается за российской армией, и ее наступление на юге Донбасса создает серьезные трудности для украинских войск.