Сейчас у российского командования есть резервы для атак как на юге Донбасса, так и на восточной границе Харьковской области, в направлении городов Купянск и Лиман.

В северном коридоре, несмотря на большое количество атак, их интенсивность все же ниже, чем в сентябре и начале октября. На других направлениях интенсивность наступательных действий снизилась. Стоит также отметить, что, несмотря на сообщения о продвижении в районе города Часов Яр, серьезных наступательных операций там за последний месяц не проводилось.

Российское командование должно в ближайшее время начать новое крупное наступление для восстановления контроля над территорией Курской области. По данным украинской разведки, численность российского контингента там составляет 50 000-60 000 человек, что не превышает уровень начала октября.

Первые северокорейские подразделения, прибывшие на место, пока не оказывают значительного влияния на численность войск. Из-за больших потерь и операций украинской армии в Курской области российская армия была вынуждена приостановить активное наступление по всей линии фронта в Донбассе. Тем не менее, инициатива остается за российской армией, и ее наступление на юге Донбасса создает серьезные трудности для украинских войск.