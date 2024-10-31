Террас: политическая игра соцдемов провалилась

Очередные местные выборы в Эстонии состоятся с 13 по 19 октября 2025 года.

«Политическая игра соцдемов провалилась - теперь они пытаются отступить из-за отсутствия у них политической воли. У партии "Ээсти 200" есть тайм-план и законопроект, который позволит лишить граждан государств-агрессоров права голоса уже на местных выборах 2025 года. Если проект будет представлен на следующей неделе, то Рийгикогу сможет внести поправку в Конституцию в середине марта. Вопрос лишь в том, хватит ли соцдемам политической воли сделать это», - подчеркнул член правления «Ээсти 200» Террас в переданном BNS комментарии.

«На сегодня соцдемы солидаризировались с Центристской партией в защите избирателей - граждан России. Учитывая ситуацию в сфере безопасности, каждая чувствующая свою ответственность партия должна понимать, что на данном этапе граждане России не должны иметь права участвовать в эстонской демократии, поскольку это создаст угрозу безопасности - и для этого необходимо внести поправки в Конституцию», - сказал он.

По словам Терраса, партия «Ээсти 200» подготовила законопроект, который предусматривает, что в местных выборах могут участвовать граждане Эстонии, граждане Европейского союза, граждане стран НАТО, граждане стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве.

«Предложение соцдемов организовать допуск к выборам по результатам проверки образа мысли избирателей недемократично. Неграждане смогут выразить свой образ мысли, став гражданами Эстонии. Напомним, что местные самоуправления в Эстонии имеют право участвовать и в выборах президента - и нельзя допустить, чтобы у граждан стран-агрессоров была бы возможность влиять на это решение. Иначе это создаст угрозу безопасности Эстонии», - подчеркнул Террас.