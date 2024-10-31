Экономист: победа Трампа окажет более заметное влияние на европейскую экономику

Результаты этих выборов особенно важны, поскольку кандидаты придерживаются радикально различных позиций в том, что касается экономики, внешней политики, рынка труда и прочих тем. Предвыборная гонка уже начала оказывать влияние на финансовые рынки.

Большая ночь выборов состоится 5 ноября, но, по словам Изгородинаса, уже сейчас видно, как кардинально различные взгляды кандидатов оказывают влияние на экономику и фондовые рынки. Стоимость компаний, которые выиграют от победы Дональда Трампа, заметно возросла, тогда как акции тех, кому на руку победа Камалы Харрис, упали. После выборов эти эффекты лишь усилятся. Изгородинас описал позиции кандидатов в пяти важных категориях.

Налоговая политика

Камала Харрис, как и Джо Байден, намерена отказаться от налоговых льгот для людей, зарабатывающих более 400 000 долларов в год, повысить корпоративный налог с 21% до 28%, предложить налоговые льготы семьям с детьми и ввести 25% подоходный налог для миллиардеров в США. Политика Трампа предусматривает 10% пошлину на весь импорт в США и 60% - на товары из Китая. Поскольку пошлины на импорт повышают цены и влияют на потребителей, Трамп также предлагает различные налоговые льготы для пожарных, полицейских, ветеранов и работников оборонной промышленности, что затронет 93 миллиона граждан США, или 38% избирателей. Кроме того, он планирует отменить налогообложение чаевых и сверхурочных, а также снизить проценты по автолизингу.