Президентские выборы в США, которые состоятся уже на следующей неделе, окажут значительное влияние как на экономику Соединенных Штатов, так и на мировую экономику в целом. Как именно результаты выборов могут повлиять на экономику США и ЕС, проанализовал экономист банка Citadele Александрас Изгородинас.
Экономист: победа Трампа окажет более заметное влияние на европейскую экономику
Результаты этих выборов особенно важны, поскольку кандидаты придерживаются радикально различных позиций в том, что касается экономики, внешней политики, рынка труда и прочих тем. Предвыборная гонка уже начала оказывать влияние на финансовые рынки.
Большая ночь выборов состоится 5 ноября, но, по словам Изгородинаса, уже сейчас видно, как кардинально различные взгляды кандидатов оказывают влияние на экономику и фондовые рынки. Стоимость компаний, которые выиграют от победы Дональда Трампа, заметно возросла, тогда как акции тех, кому на руку победа Камалы Харрис, упали. После выборов эти эффекты лишь усилятся. Изгородинас описал позиции кандидатов в пяти важных категориях.
Налоговая политика
Камала Харрис, как и Джо Байден, намерена отказаться от налоговых льгот для людей, зарабатывающих более 400 000 долларов в год, повысить корпоративный налог с 21% до 28%, предложить налоговые льготы семьям с детьми и ввести 25% подоходный налог для миллиардеров в США. Политика Трампа предусматривает 10% пошлину на весь импорт в США и 60% - на товары из Китая. Поскольку пошлины на импорт повышают цены и влияют на потребителей, Трамп также предлагает различные налоговые льготы для пожарных, полицейских, ветеранов и работников оборонной промышленности, что затронет 93 миллиона граждан США, или 38% избирателей. Кроме того, он планирует отменить налогообложение чаевых и сверхурочных, а также снизить проценты по автолизингу.
«Оценивая позиции обоих кандидатов, можно сказать, что они готовы продолжать поддержку экономики за счет бюджетных расходов, - говорит эксперт. - Однако экономическая политика Трампа может вызвать новую волну инфляции в США, поскольку введение импортных пошлин приведет к тому, что часть повышения цен на импортные товары неизбежно перекладывается на потребителей. В этом случае Федеральной резервной системе (ФРС) придется прекратить недавно начатый цикл снижения базовых ставок, в результате чего доллар укрепится по отношению к евро, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) вероятно продолжит снижать процентные ставки».
Торговая политика
Торговая политика является козырем Трампа, уверен экономист Citadele: «Он заявил, что, помимо заоблачных пошлин на товары из Китая намерен ввести значительные пошлины на автомобили и сталь из ЕС, а также намекнул на возможные пошлины на автомобили из Южной Кореи».
По сути, рассуждает эксперт, Трамп стремится сократить торговый дефицит США с основными торговыми партнерами, особенно с Европой, и путем введения тарифов стимулировать иностранные компании к переносу производства в США. Это болезненная для ЕС тема, поскольку США являются крупнейшим экспортным партнером ЕС, а генерирующая экспорт промышленность Евросоюза и так ослаблена.
В случае победы Трампа промышленность еврозоны может столкнуться с дополнительными трудностями, что приведет к переносу производства в США, нанеся ущерб экономике и рынку труда еврозоны. Это, в свою очередь, непосредственно повлияет на политику ЕЦБ. Рынки считают, что в следующем году ЕЦБ снизит базовые ставки до 2%. Однако если пошлины США причинят экономике ЕС значительный ущерб, ЕЦБ может быть вынужден снижать ставки более агрессивно.
Камала Харрис, напротив, поддерживает свободную торговлю, но выступает за введение пошлин на сталь и алюминий из Китая. В случае ее победы свободная торговля между США и ЕС продолжится, что станет хорошей новостью для промышленности ЕС, которая в настоящее время находится в упадке. Вероятно, победа Харрис поспособствует быстрому восстановлению экономики еврозоны, выходу промышленности из кризиса и позволит ЕЦБ остановить снижение базовых процентных ставок на уровне 2%. Также уменьшится риск оттока капитала из ЕС в США, что положительно скажется на рынке труда ЕС.
Изменение климата и электромобили
Трамп считает, что электромобили представляют угрозу для автопрома и экономики США. Поэтому он обещает отменить введенные нынешней администрацией льготы для электромобилей. Харрис придерживается противоположного мнения и хочет поддержать рынок электромобилей, однако сократила цель по долю электромобилей: цель на 2032 год снизилась до половины от предыдущего показателя в 67%.
«Тем не менее очевидно, что в случае победы Харрис администрация США продолжит финансировать борьбу с изменением климата. Трамп же планирует оживить газовую и нефтяную промышленность США и увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее цену», - говорит Александрас Изгородинас.
«Интересно, что во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно упоминал, что, что цена нефти в 40 долларов за баррель помешала бы России продолжать агрессию против Украины и быстро снизила бы инфляцию в США. Инфляция в еврозоне отреагировала бы на падение цен на нефть через 3–4 месяца, однако снижение затрат на энергию оказалось бы благоприятным и для экономики еврозоны», - отмечает эксперт.