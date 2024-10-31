Несмотря на то, что еще несколько месяцев назад Винисиус Жуниор считался главным фаворитом на получение престижнейшей футбольной премии «Золотой мяч», он остался без награды. Приз получил Родри - футболист сборной Испании и полузащитник английского «Манчестер Сити».
Винисиус Жуниор не выиграл «Золотой мяч» и остался без денег
По сообщениям источников в случае, если бы Жуниор получил «Золотой мяч», он также получил бы и внушительное вознаграждение от футбольного клуба, за который выступает: в его контракте значится выплата 1 млн евро в случае, если Винисиус Жуниор получит эту награду.
Винисиус после своего поражения заявил, что он выиграет эту награду в следующем году. При этом, шанс на получение миллиона евро сохраняется: для этого его должны избрать лучшим игроком в мире по версии FIFA.