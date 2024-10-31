Винисиус Жуниор не выиграл «Золотой мяч» и остался без денег

По сообщениям источников в случае, если бы Жуниор получил «Золотой мяч», он также получил бы и внушительное вознаграждение от футбольного клуба, за который выступает: в его контракте значится выплата 1 млн евро в случае, если Винисиус Жуниор получит эту награду.