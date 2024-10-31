Революция, которую Украина упустила: почему оптоволоконные дроны меняют всё на поле боя

Самое неприятное для Украины заключается в том, что первым этот революционный шаг должна была сделать именно она, а не противник: все предпосылки для этого были, отмечают эксперты в данной отрасли.

Дроны «без перспективы»

«Первый такой дрон был разработан нами — внимание — полтора года назад!» — юный украинский инженер Максим Шеремет, возглавляющий лабораторию «Дронарня», не скрывает своего возмущения.

Действительно, еще в марте 2024 года в СМИ вышли публикации о его изобретении — дрон на оптоволокне под названием «Бандерик-лента».

У этого первого образца был тактический радиус действия около 1 км, время в воздухе 15 минут, а нести он мог до 3 кг полезной нагрузки.

В прошлом году «Бандерик» успешно прошел государственные испытания Министерства обороны, но в серию так и не пошел. Изобретатель говорит, что военное руководство заявило ему о «неактуальности» этой технологии.

«Нам смеялись в лицо и говорили, что это не актуально, это не имеет права на жизнь. Они говорили: зачем нам такое, если уж есть дроны, которые и так летают?»

Шеремет Фото: «Дронарня»

Слова Шеремета подтверждает известный украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш»).

«Первые полеты на оптоволокне наши украинские ребята показали военным еще в 2022 году. Интереса это решение тогда не вызвало», — говорит он.