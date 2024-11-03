Психолог: у детей, которые ушли из спорта, снижается мотивация к учебе в школе

Психолог Галина Попович, отвечая на вопрос ведущей Елены Соломиной, какой может быть реакция ребенка, которого забрали из секции или кружка, поскольку на это больше нет средств в семейном бюджете, объяснила, что реакция может быть очень тяжелая: «В любом случае это будет болезненно, поскольку ребенок будет испытывать некую потерю. Это будет кризисное состояние для него, а потому к таким разговорам и решениям ребенка нужно готовить заранее, объясняя причины и вводя в курс дела».

Специалист уточнила, что и родителям нужно быть готовыми к разным ситуациям и реакциям: «Это могут быть слезы, или наоборот он уйдет в себя. Дети какое-то время испытывают гнев, тревогу, у них могут появляться страхи».

Многие родители думают, что из-за отсутствия дополнительных занятий у ребенка освобождается много времени, которое он может посвятить учебе. «Как показывает практика, у детей, которые ушли, например, из спорта, сразу снижается школьная мотивация. Возможно даже будут прогулы, замечания и конфликты с учителями», - говорит психолог.

Насколько родители готовы к тому, чтобы забирать своих детей из спорта и творческих кружков? Как это может отразиться на ребенке? К чему готовятся самоуправления? На эти и другие вопросы дадут ответы герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда» в понедельник, 4 октября, в 20:30 на канале ETV+.