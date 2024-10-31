Российский спецназ организует диверсионные операции в странах Балтии с базы в Калининграде

Российские солдаты маршируют в Калининграде в феврале этого года в так называемый День защитника Отечества.

Несмотря на то, что, согласно спутниковым снимкам, базы российских войск как в Калининградской области, так и вблизи границ Эстонии и Латвии пусты, расследование литовского общественного вещателя показало, что это лишь временное затишье, а калининградские спецподразделения организуют диверсии как в странах Балтии, так и в Польше.