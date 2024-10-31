Несмотря на то, что, согласно спутниковым снимкам, базы российских войск как в Калининградской области, так и вблизи границ Эстонии и Латвии пусты, расследование литовского общественного вещателя показало, что это лишь временное затишье, а калининградские спецподразделения организуют диверсии как в странах Балтии, так и в Польше.
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Российский спецназ организует диверсионные операции в странах Балтии с базы в Калининграде
Литовские журналисты совместно с коллегами из других стран проанализировали российское военное присутствие вблизи стран Балтии и Польши и выяснили, что для восстановления мощностей, существовавших до февраля 2020 года в Калининграде, России потребуется всего от нескольких дней до нескольких недель.
При этом для организации операций влияния в странах Балтии не имеет значения, насколько в регионе укомплектованы российские базы, поскольку, например, в Калининграде размещены специальные разведывательные подразделения, включая подразделение под названием 390-й специализированный разведывательный пункт, которое обучает диверсантов, способных действовать на территории стран НАТО, в первую очередь в Литве и Польше, сообщает LRT.