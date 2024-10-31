Внимание Расписание поездов Elron изменится из-за ремонта на железной дороге

«Время отправления и прибытия рейсов в Аэгвийду, Нарву, Раквере, Тарту, Валга и Койдула меняется. Мы просим пассажиров, пользующихся нашими услугами ежедневно, перед поездкой в обязательном порядке ознакомиться с новым расписанием движения», - говорит менеджер по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ.

По его словам, в связи с ремонтом железнодорожного участка между Лагеди и Раазику время в пути также увеличится примерно на 5-15 минут.

В ноябре также продолжится ремонт железнодорожных путей на участке Тамсалу-Тарту.

В течение шести дней (5-7 и 19-21 ноября) между Тамсалу и Тарту вместо поездов пассажиров будут обслуживать автобусы.

Изменённое расписание движения поездов можно найти на сайте Elron.