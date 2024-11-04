Алексей Яшин: в Таллинне поголовные деньги на детей из других самоуправлений не выделяются

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин признал, что и в столице действует такой же регламент: «Мы платим поголовные деньги только за тех детей, которые зарегистрированы жителями Таллинна. Но если в наши спортшколы ходят ребята из Виймси, волостей Раэ, Саку, Сауэ, того же Маарду, то такие поголовные деньги на них не выделяются. И дальше уже руководство частных структур - клубов и кружков - решает, каким образом они поступят. Или спрашивают чуть больше денег с тех детей, которые не являются таллиннцами, или находят другие способы покрыть эту недостачу».