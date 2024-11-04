В студии дискуссионной передачи «Своя правда», где в этот раз говорили о сокращении финансирования детских спортклубов и кружков, был поднят вопрос о том, что дети из разных самоуправлений находятся в неравных условиях, поскольку правила самоуправлений в плане дотирования внешкольного дотирования могут сильно различаться.
Алексей Яшин: в Таллинне поголовные деньги на детей из других самоуправлений не выделяются
Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин признал, что и в столице действует такой же регламент: «Мы платим поголовные деньги только за тех детей, которые зарегистрированы жителями Таллинна. Но если в наши спортшколы ходят ребята из Виймси, волостей Раэ, Саку, Сауэ, того же Маарду, то такие поголовные деньги на них не выделяются. И дальше уже руководство частных структур - клубов и кружков - решает, каким образом они поступят. Или спрашивают чуть больше денег с тех детей, которые не являются таллиннцами, или находят другие способы покрыть эту недостачу».
Бывший вице-мэр Таллинна и нынешний депутат парламента Вадим Белобровцев считает, что можно было бы изменить законы, и сделать поголовные деньги, например, именными. Чтобы госдотация могла перемещаться за ребенком, вне зависимости его от места жительства и места внешкольного занятия. Но для этого необходимо менять законы.
Насколько родители готовы к тому, чтобы забирать своих детей из спорта и творческих кружков? Как это может отразиться на ребенке? К чему готовятся самоуправления? На эти и другие вопросы дадут ответы герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда» в понедельник, 4 октября, в 20:30 на канале ETV+.