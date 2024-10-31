Избирательная комиссия: частичный пересчет голосов подтвердил победу партии «Грузинская мечта»

Грузия оказалась в политической неопределенности после выборов, состоявшихся в субботу, поскольку оппозиция отказалась признать результаты и заявила, что правящая «Грузинская мечта» украла выборы.

На фоне конфликта с правящей партией прозападный президент Саломе Зурабишвили объявила выборы незаконными и обвинила во вмешательстве российские спецоперации.

Избирательная комиссия сообщила сегодня агентству AFP, что пересчет голосов в 12% избирательных участков, которые составили 14% голосов, не привел к значительным изменениям в ранее объявленных официальных результатах и что конечный результат изменился лишь незначительно, примерно в девяти процентах пересчитанных участков.

В понедельник десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси, протестуя против предполагаемых фальсификаций выборов.

Наблюдатели, а также несколько стран Европейского союза и США раскритиковали нарушения, имевшие место на выборах, и потребовали их расследования.

Вчера прокуратура сообщила о задержании человека, обвиняемого во вбросе бюллетеней на двух избирательных участках, и сообщила, что начала 47 уголовных дел по фактам предполагаемых нарушений избирательного законодательства.

По данным прокуратуры, Зурабишвили, у которой, похоже, есть доказательства возможного мошенничества, была вызвана в следственные органы для беседы.

Президент отклонила повестку на допрос, заявив, что уже имеется достаточно доказательств фальсификации выборов и что прокуроры должны сосредоточиться на их расследовании и прекратить политические препирательства с президентом.

Оппозиционные партии заявили, что они не войдут в незаконный парламент и требуют новых выборов, которые должны провести международные избирательные администрации.

Европейская комиссия вчера в опубликованном отчете предупредила, что не рекомендует начинать переговоры о вступлении Грузии, если страна не изменит курс, который наносит ущерб пути в ЕС.