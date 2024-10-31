Предприниматели пугают ростом приграничной торговли: из-за нового акциза государство может лишиться почти 50 млн евро

По мнению предпринимателей, вместо пополнения бюджета государство может лишиться около 50 млн евро из-за приграничной торговли алкоголем.

Представители Торгово-промышленной палаты заявили, что запланированное на 1 июля 2025 года повышение ставок акцизов на алкоголь, табачные изделия и бензин необходимо отменить и что прежде чем вводить такие меры, необходимо провести более тщательный анализ целесообразности увеличения акцизов в 2026 году, а также в последующие годы.

Согласно оценке палаты, в пояснительном письме недостаточно учтено влияние изменений на приграничную торговлю и нелегальный бизнес, хотя ставки акцизов в Эстонии, согласно законопроекту, вырастут значительно больше, чем в соседней Латвии.

По мнению предпринимателей, если акциз на алкоголь будет повышен, то в ближайшие два года государство может потерять 47 млн евро акцизных поступлений из-за приграничной торговли.