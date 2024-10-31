Россия наложила на интернет-гиганта Google огромный штраф за блокировку российских каналов на YouTube. Сумма штрафа настолько велика, что ее трудно представить - это два ундециллиона рублей, что соответствует цифре с 36 нулями.
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СКОЛЬКО? ⟩ Россия выставила Google счет с 36 нулями за YouTube-блокировки
Штраф - 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 рублей - в долларах США составляет примерно 20 дециллионов.
Для сравнения, чтобы получить такую сумму, нужно умножить 20 миллиардов долларов сначала на триллион, а затем еще раз на триллион, сообщает CNN.