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СКОЛЬКО? Россия выставила Google счет с 36 нулями за YouTube-блокировки

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Штаб-квартира Google в Калифорнии.
Штаб-квартира Google в Калифорнии. Фото: Andrej Sokolow/dpa/picture alliance

Россия наложила на интернет-гиганта Google огромный штраф за блокировку российских каналов на YouTube. Сумма штрафа настолько велика, что ее трудно представить - это два ундециллиона рублей, что соответствует цифре с 36 нулями.

Штраф - 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 рублей - в долларах США составляет примерно 20 дециллионов.

Для сравнения, чтобы получить такую сумму, нужно умножить 20 миллиардов долларов сначала на триллион, а затем еще раз на триллион, сообщает CNN.

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