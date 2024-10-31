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Водитель, который девять раз украл топливо на заправке: я забыл заплатить

Перевод: Сергей Светлов
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Мужчина, девять раз укравший топливо с заправки, сначала заявил, что просто забыл заплатить.
Мужчина, девять раз укравший топливо с заправки, сначала заявил, что просто забыл заплатить. Фото: Kohtutoimik

Черный Chrysler 300C заезжает на автозаправочную станцию Circle K в Пярну. Из автомобиля выходит Мартин Ланг в черной куртке с меховым капюшоном. Он берет пистолет для дизельного топлива на колонке и заливает в бак 11,78 литра топлива на сумму 20,01 евро. За топливо он платить не собирается и уезжает.

Как становится ясно из недавно вступившего в силу решения суда, описанный инцидент солнечным днем ​​11 февраля прошлого года был не единственным, когда Ланг заправился топливом, а затем уехал, не расплатившись.

На следующий день снова в бак черного Chrysler заливается дизель. На этот раз на автозаправочной станции на Рижском шоссе в Пярну - около 12 литров. За два месяца Ланг совершает такие кражи топлива девять раз на различных заправках Пярну. Наибольшее количество - чуть больше 15 литров за один раз, а наименьшее - десять литров дизеля. За два месяца он украл 115 литров дизеля на сумму 194,21 евро.

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