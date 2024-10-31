Водитель, который девять раз украл топливо на заправке: я забыл заплатить

Как становится ясно из недавно вступившего в силу решения суда, описанный инцидент солнечным днем ​​11 февраля прошлого года был не единственным, когда Ланг заправился топливом, а затем уехал, не расплатившись.

На следующий день снова в бак черного Chrysler заливается дизель. На этот раз на автозаправочной станции на Рижском шоссе в Пярну - около 12 литров. За два месяца Ланг совершает такие кражи топлива девять раз на различных заправках Пярну. Наибольшее количество - чуть больше 15 литров за один раз, а наименьшее - десять литров дизеля. За два месяца он украл 115 литров дизеля на сумму 194,21 евро.