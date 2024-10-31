Исследователи: финны стали меньше пить алкоголь

Эксперты сразу оговариваются: хотя общее потребление алкоголя в Финляндии снизилось с 2008 года, рискованное употребление алкоголя остается распространенным. 11% людей в возрасте от 20 до 79 лет (около 450 000 человек) находятся в группе риска из-за вреда для здоровья, связанного с алкоголем. Для мужчин риск долгосрочных вредных последствий составляет более 14 алкогольных порций в неделю, а для женщин - более 7.