Потребление алкоголя в Финляндии снизилось на четверть за последние 15 лет. Теперь финны пьют меньше среднего по Европе, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния (THL).
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Исследователи: финны стали меньше пить алкоголь
Эксперты сразу оговариваются: хотя общее потребление алкоголя в Финляндии снизилось с 2008 года, рискованное употребление алкоголя остается распространенным. 11% людей в возрасте от 20 до 79 лет (около 450 000 человек) находятся в группе риска из-за вреда для здоровья, связанного с алкоголем. Для мужчин риск долгосрочных вредных последствий составляет более 14 алкогольных порций в неделю, а для женщин - более 7.
23% людей в возрасте от 20 до 79 лет (примерно 940 000 человек) употребляют пять алкогольных порций за один раз не реже одного раза в месяц, что подвергает их рискам, связанным с опьянением.