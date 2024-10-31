Финская комиссия по вопросам дискриминации и равенства постановила, что город Хямеэнлинна должен выплатить 1500 евро компенсации школьнику из семьи атеистов, который случайно попал на религиозный концерт в школе. Родителей заранее не предупредили о характере мероприятия.
Финская школа выплатит компенсацию мальчику из атеистической семьи за посещение религиозного концерта
Инцидент, вызвавший недовольство в семье, произошел в 2022 году на школьном мероприятии, которое изначально должно было быть нейтральным, но на котором исполнялась песня о Иисусе. «Это был религиозный концерт. Самое худшее - это потеря доверия к школе», - сказала мать ученика в интервью общественному телеканалу Yle, который не стал раскрывать ее имя для защиты частной жизни семьи.
Школа принесла семье извинения, объяснив, что концерт прошел не так, как было заранее согласовано с исполнителем, но, несмотря на это, мать обратилась к омбудсмену по вопросам равенства и в Комиссию по вопросам дискриминации и равенства Финляндии. Комиссия вынесла беспрецедентное решение: школа дискриминировала ученика, и рекомендовано выплатить компенсацию в размере 1500 евро.