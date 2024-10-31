Финская школа выплатит компенсацию мальчику из атеистической семьи за посещение религиозного концерта

Инцидент, вызвавший недовольство в семье, произошел в 2022 году на школьном мероприятии, которое изначально должно было быть нейтральным, но на котором исполнялась песня о Иисусе. «Это был религиозный концерт. Самое худшее - это потеря доверия к школе», - сказала мать ученика в интервью общественному телеканалу Yle, который не стал раскрывать ее имя для защиты частной жизни семьи.