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Оппозиция хочет, чтобы государственный бюджет был пересмотрен

Перевод: Ева Ойжинская
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Председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс (слева) и Вадим Белобровцев передали финансовой комиссии предложения поправок к законопроекту о государственном бюджете.
Председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс (слева) и Вадим Белобровцев передали финансовой комиссии предложения поправок к законопроекту о государственном бюджете. Фото: Tairo Lutter

В среду оппозиционные партии представили свои поправки к законопроекту о государственном бюджете. В финансовую комиссию Рийгикогу к установленному сроку поступило в общей сложности 66 предложений от фракций и отдельных депутатов парламента.

Три представителя оппозиционных партий сказали Postimees, что не верят в возможность принятия своих инициатив. По сути, и «Отечество», и Центристская партия, и EKRE хотят, чтобы весь проект бюджета в той или иной степени был пересмотрен.

Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу в интервью Postimees признал, что не рассчитывает, что правительство реализует предложенные изменения, поскольку еще до представления проекта государственного бюджета предложения его партии не были учтены.

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