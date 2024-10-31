В среду оппозиционные партии представили свои поправки к законопроекту о государственном бюджете. В финансовую комиссию Рийгикогу к установленному сроку поступило в общей сложности 66 предложений от фракций и отдельных депутатов парламента.
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Оппозиция хочет, чтобы государственный бюджет был пересмотрен
Три представителя оппозиционных партий сказали Postimees, что не верят в возможность принятия своих инициатив. По сути, и «Отечество», и Центристская партия, и EKRE хотят, чтобы весь проект бюджета в той или иной степени был пересмотрен.
Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу в интервью Postimees признал, что не рассчитывает, что правительство реализует предложенные изменения, поскольку еще до представления проекта государственного бюджета предложения его партии не были учтены.