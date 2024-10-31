Cтартапы в Тартумаа растут быстрее остальных в Эстонии

Согласно данным Регистра предприятий, в Тарту и Тартумаа действуют 141 компания сектора стартапов. Наибольший оборот за первые три квартала года продемонстрировали Playtech (41,7 миллиона евро), Messente Communications (19,6 миллиона евро), Huum (19,8 миллиона евро) и Glia (10,6 миллиона евро).

Руководитель регионального проекта стартапов Startup Estonia Элина Дубова отметила, что сектор стартапов Тартумаа сегодня показывает хорошие результаты, и вклад местных компаний в эстонский сектор стартапов растет из года в год.

«Компании сектора стартапов Тартумаа продемонстрировали стабильный рост оборота, который на 3% превышает средний по сектору. Тренд также положителен по числу сотрудников: если в целом в секторе стартапов количество работников снизилось на 4%, то в Тартумаа число занятых в этом секторе возросло на 2%. Это свидетельствует о том, что надежный фундамент, заложенный за годы, помогает поддерживать рост даже в сложные времена, и это большая заслуга основателей, работающих в регионе», - сказала Дубова.

Компании сектора стартапов в Тартумаа заключили в этом году пять инвестиционных сделок на общую сумму 1,45 миллиона евро, однако сумма одной из сделок не раскрыта. Наибольшую инвестицию в этом году привлекла Crespect - ее объем составил 700 тысяч евро. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период в Тартумаа было заключено четыре инвестиционные сделки на сумму 1,42 миллиона евро.

Согласно данным Эстонской налоговой и таможенной службы, на конец третьего квартала 2024 года в зарегистрированных в Тарту компаниях сектора стартапов работали 13% всех работников этого сектора в Эстонии, что составляет 1871 человека. Крупнейшим работодателем была компания Playtech, в которой на конец сентября работали 653 человека. В тройку крупнейших работодателей также вошли Glia с 130 работниками и Zeroturnaround с 63 работниками.

Согласно данным Эстонской налоговой и таможенной службы, компании сектора стартапов Тартумаа за девять месяцев текущего года уплатили государству 39 миллионов евро налогов и 36,6 миллиона евро налогов на труд, что составляет 13% всех налогов на труд, уплаченных эстонскими стартапами. Крупнейшими плательщиками налогов на труд стали Playtech (13,8 миллиона евро), Glia (3,8 миллиона евро) и Perforce Software (1,7 миллиона евро).