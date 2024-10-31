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ВИДЕО Спасибо бобрам: волчья стая переходит запруду в Вильяндимаа

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Волк (иллюстративное фото).
Волк (иллюстративное фото). Фото: Shutterstock

В Вильяндимаа камера видеонаблюдения зафиксировала, как волчья стая пересекает запруду, посреди которой сооружена большая бобровая плотина.

По словам охотников, бобровая плотина расположена в лесу неподалеку от поселка Колга-Яани, прямо посреди широкой заболоченной канавы.

Дикие животные пересекают запруду этим маршрутом нечасто, рассказывает один из местных жителей. «Волчья стая явно не хотела мочить лапы», - шутит он.

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