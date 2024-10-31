В Вильяндимаа камера видеонаблюдения зафиксировала, как волчья стая пересекает запруду, посреди которой сооружена большая бобровая плотина.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Спасибо бобрам: волчья стая переходит запруду в Вильяндимаа
По словам охотников, бобровая плотина расположена в лесу неподалеку от поселка Колга-Яани, прямо посреди широкой заболоченной канавы.
Дикие животные пересекают запруду этим маршрутом нечасто, рассказывает один из местных жителей. «Волчья стая явно не хотела мочить лапы», - шутит он.