ВИДЕО Спасибо бобрам: волчья стая переходит запруду в Вильяндимаа

По словам охотников , бобровая плотина расположена в лесу неподалеку от поселка Колга-Яани, прямо посреди широкой заболоченной канавы.

Дикие животные пересекают запруду этим маршрутом нечасто, рассказывает один из местных жителей. «Волчья стая явно не хотела мочить лапы», - шутит он.