ЕС открыл штрафную процедуру против интернет-магазина Temu

Европейская комиссия открыла штрафную процедуру в отношении китайского гиганта онлайн-торговли Temu. В Брюсселе подозревают компанию, продающую дешевые товары в интернете, в нарушении закона ЕС о цифровых услугах. Среди прочего речь идет о торговле контрафактной и опасной продукцией, заявило ведомство в четверг, 31 октября.

В ходе разбирательства будет, в частности, изучено оформление интернет-страницы Temu. Ее критики считают, что она создана таким образом, чтобы вызывать у покупателей зависимость и провоцировать их на незапланированные траты.