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ЕС открыл штрафную процедуру против интернет-магазина Temu

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Интернет-магазин Temu.
Интернет-магазин Temu. Фото: JUSTIN SULLIVAN

Еврокомиссия подозревает китайский онлайн-сервис Temu в нарушении закона ЕС о цифровых услугах. В Брюсселе предполагают, что на платформе продается контрафактная и опасная продукция.

Европейская комиссия открыла штрафную процедуру в отношении китайского гиганта онлайн-торговли Temu. В Брюсселе подозревают компанию, продающую дешевые товары в интернете, в нарушении закона ЕС о цифровых услугах. Среди прочего речь идет о торговле контрафактной и опасной продукцией, заявило ведомство в четверг, 31 октября.

В ходе разбирательства будет, в частности, изучено оформление интернет-страницы Temu. Ее критики считают, что она создана таким образом, чтобы вызывать у покупателей зависимость и провоцировать их на незапланированные траты.

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