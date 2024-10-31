Министерство вскоре прекратит прием учеников в Школу Свободы для детей из Украины

Всего в системе общего образования Эстонии зарегистрировано 9020 детей из Украины, из них 5635 учатся в основной школе, 484 в гимназии и 860 в профессиональных училищах.

Государство и муниципалитеты также обеспечивают возможность изучать украинский язык и культуру в школах. В начальной школе можно изучать родной язык и культуру два часа в неделю в рамках иностранного языка «А», а на 3-й ступени основной школы - заменить иностранный язык «Б» на украинский.

Кроме того, школы могут поддерживать обучение на родном языке, адаптировать учебный процесс и материалы, создавать группы по уровню знаний, привлекать специалистов поддержки и ассистентов, а также получать дополнительное финансирование на языковую поддержку.

Министерство также объявило, что государственная гимназия Тынисмяги в сотрудничестве со Школой Свободы будет уделять больше внимания поддержке украинских подростков. «С нового учебного года Школа Свободы и государственная гимназия Тынисмяги создадут группы интенсивного языкового обучения для выпускников основной школы из Украины, чтобы помочь им подготовиться к поступлению в гимназию или профессиональное училище».

В долгосрочной перспективе будет создана новая учебная программа для новоприбывших учащихся гимназий, основанная на опыте Школы Свободы, которая поможет как украинским, так и другим учащимся из-за рубежа адаптироваться к учебной программе Эстонии. Опыт Школы Свободы также будет использован в новой гимназии Мустакиви в Ласнамяэ, чтобы облегчить адаптацию учащихся, для которых эстонский не является родным.

«Наша цель - чтобы все гимназисты в Эстонии завершали обучение по государственной программе и получали необходимую поддержку для ее успешного освоения», - добавил Каттаго.