Министерство образования и науки планирует с нового учебного года постепенно реорганизовать учебный процесс в Школе Свободы в рамках перехода на обучение на эстонском языке.
Министерство вскоре прекратит прием учеников в Школу Свободы для детей из Украины
Школа Свободы была создана государством в 2022 году для учащихся 7-12 классов из Украины. В школе 40% обучения проводится на украинском языке и 60% - на эстонском. На данный момент в школе учатся более 500 детей. В последующие годы планируется провести реорганизацию Школы Свободы, сообщили в министерстве.
С нового учебного года министерство планирует прекратить прием учеников в седьмой класс, а в последующие годы - и в 8 и 9 классы. При этом действующие ученики Школы Свободы смогут продолжить учебу на тех же условиях до окончания школы. После окончания основной школы у них будет возможность подать заявление в ту же или в другую гимназию в Эстонии.
«Мы считаем важным, чтобы украинские ученики, приехавшие в Эстонию, имели равные возможности с местными детьми и подростками в нашей системе образования. Обучение на эстонском языке даст украинским подросткам больше возможностей для дальнейшего образования», - объяснил вице-канцлер министерства Хенри Каттаго.
«В этом процессе важно поддерживать как обучение эстонскому языку, так и преподавание украинского языка и культуры. Важно, чтобы, вернувшись в Украину, дети могли продолжить учебу в местной системе образования», - отметил Каттаго.
В Эстонии основное образование обычно организуется на уровне местных органов власти, и в будущем украинские ученики 7-9 классов смогут обучаться в школах, подчиняющихся муниципалитетам. Министерство начало переговоры по предстоящим изменениям с Таллинном, украинской общиной и коллективом Школы Свободы.
Всего в системе общего образования Эстонии зарегистрировано 9020 детей из Украины, из них 5635 учатся в основной школе, 484 в гимназии и 860 в профессиональных училищах.
Государство и муниципалитеты также обеспечивают возможность изучать украинский язык и культуру в школах. В начальной школе можно изучать родной язык и культуру два часа в неделю в рамках иностранного языка «А», а на 3-й ступени основной школы - заменить иностранный язык «Б» на украинский.
Кроме того, школы могут поддерживать обучение на родном языке, адаптировать учебный процесс и материалы, создавать группы по уровню знаний, привлекать специалистов поддержки и ассистентов, а также получать дополнительное финансирование на языковую поддержку.
Министерство также объявило, что государственная гимназия Тынисмяги в сотрудничестве со Школой Свободы будет уделять больше внимания поддержке украинских подростков. «С нового учебного года Школа Свободы и государственная гимназия Тынисмяги создадут группы интенсивного языкового обучения для выпускников основной школы из Украины, чтобы помочь им подготовиться к поступлению в гимназию или профессиональное училище».
В долгосрочной перспективе будет создана новая учебная программа для новоприбывших учащихся гимназий, основанная на опыте Школы Свободы, которая поможет как украинским, так и другим учащимся из-за рубежа адаптироваться к учебной программе Эстонии. Опыт Школы Свободы также будет использован в новой гимназии Мустакиви в Ласнамяэ, чтобы облегчить адаптацию учащихся, для которых эстонский не является родным.
«Наша цель - чтобы все гимназисты в Эстонии завершали обучение по государственной программе и получали необходимую поддержку для ее успешного освоения», - добавил Каттаго.