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Финская береговая охрана сообщила о GPS-помехах и «теневом флоте» в Балтийском море

Перевод: Сергей Светлов
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Суда движутся к порту Санкт-Петербурга.
Суда движутся к порту Санкт-Петербурга. Фото: Anton Vaganov/Reuters/Scanpix

По информации финской береговой охраны, они постоянно фиксируют помехи в системах спутниковой навигации в Балтийском море и танкеры, которые прекращают делиться данными о своем местоположении, чтобы скрыть рейсы в Россию.

Финская береговая охрана заявила, что помехи GPS-сигнала привели к отклонениям судов от маршрута, и береговая охрана была вынуждена предупреждать суда, чтобы они не зашли на мель. Такие помехи продолжаются с апреля, и их количество увеличивается, сообщает Yle.

В некоторых случаях помехи привели к сбоям в системах автоматической идентификации судов (AIS), которые важны для функционирования электронной навигации.

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