По информации финской береговой охраны, они постоянно фиксируют помехи в системах спутниковой навигации в Балтийском море и танкеры, которые прекращают делиться данными о своем местоположении, чтобы скрыть рейсы в Россию.
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Финская береговая охрана сообщила о GPS-помехах и «теневом флоте» в Балтийском море
Финская береговая охрана заявила, что помехи GPS-сигнала привели к отклонениям судов от маршрута, и береговая охрана была вынуждена предупреждать суда, чтобы они не зашли на мель. Такие помехи продолжаются с апреля, и их количество увеличивается, сообщает Yle.
В некоторых случаях помехи привели к сбоям в системах автоматической идентификации судов (AIS), которые важны для функционирования электронной навигации.