Финская береговая охрана сообщила о GPS-помехах и «теневом флоте» в Балтийском море

Финская береговая охрана заявила, что помехи GPS-сигнала привели к отклонениям судов от маршрута, и береговая охрана была вынуждена предупреждать суда, чтобы они не зашли на мель. Такие помехи продолжаются с апреля, и их количество увеличивается, сообщает Yle.