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Более 1700 детей пропали без вести в Украине из-за войны

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Выставка детских рисунков «В мыслях и сердце», рисунки выполнены детьми из семей Одесской области, которые с нетерпением ждут своих родных с фронта.
Выставка детских рисунков «В мыслях и сердце», рисунки выполнены детьми из семей Одесской области, которые с нетерпением ждут своих родных с фронта. Фото: SOPA Images via ZUMA Press Wire/Scanpix

В Украине более 1700 детей считаются пропавшими без вести, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко. Его цитирует «Настоящее время».

По словам Тимченко, такие данные содержатся в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

«Для их поиска по всей стране работают специализированные центры. Они работают при Главных управлениях Национальной полиции в областных центрах. Здесь следователи и сотрудники уголовного розыска сотрудничают с уполномоченными по пропавшим лицам, а при необходимости - с представителями Службы безопасности», - говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.

Всего в реестре пропавших без вести находятся более 25 тысяч человек.

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