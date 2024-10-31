Более 1700 детей пропали без вести в Украине из-за войны

По словам Тимченко, такие данные содержатся в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

«Для их поиска по всей стране работают специализированные центры. Они работают при Главных управлениях Национальной полиции в областных центрах. Здесь следователи и сотрудники уголовного розыска сотрудничают с уполномоченными по пропавшим лицам, а при необходимости - с представителями Службы безопасности», - говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.